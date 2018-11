Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Regierung will Hass im Internet bekämpfen

Wien - Die österreichische Regierung will gegen Hass im Internet vorgehen. Es soll weiter möglich sein, dass man im Internet anonym mit anderen spricht und schreibt. Anonym heißt: Man nennt seinen echten Namen nicht, damit keiner weiß, wer man ist. Wenn man aber eine Straftat wie Beschimpfen oder Bedrohen im Internet begeht, soll die Polizei die echten Namen erfahren können. Damit soll niemand mehr die Möglichkeit haben, anonym im Internet eine Straftat zu begehen.

Regierung will Hass im Internet bekämpfen

Wien - Die österreichische Regierung will etwas gegen den Hass im Internet tun. Man darf zwar weiter im Internet anonym schreiben. Bei Straftaten wie Beschimpfen oder Bedrohen gibt es aber eine Ausnahme. Dann soll die Polizei die echten Namen von Verdächtigen herausfinden können. Damit soll niemand mehr anonym eine Straftat im Internet begehen können. Anonym heißt: Man nennt seinen echten Namen nicht. Keiner weiß, wer man ist.

Spionage-Fall: Ehemaliger Offizier muss nicht in Untersuchungshaft

Salzburg/Wien - Ein ehemaliger Bundesheer-Offizier aus Salzburg soll mehr als 20 Jahre lang für Russland spioniert haben. Trotzdem muss er nicht in Untersuchungshaft. Das hat ein Gericht in Salzburg entschieden. Laut dem Gericht ist der ehemalige Offizier zwar tatverdächtig. Es wird aber nicht befürchtet, dass der 70-jährige Mann fliehen könnte. Außerdem soll er keine wichtigen Informationen mehr besitzen, die er noch verraten könnte.

Erklärung: Untersuchungshaft

Bei der Untersuchungshaft werden Menschen im Gefängnis eingesperrt. Sie sind aber nur so lange eingesperrt, so lange die Polizei ermittelt. Danach entscheidet ein Gericht in einem Prozess, ob sie schuldig sind oder nicht.

Spionage-Fall: Bundesheer-Offizier muss nicht in Untersuchungs-Haft

Salzburg/Wien - Ein Bundesheer-Offizier soll für Russland spioniert haben. Der Offizier aus Salzburg soll 20 Jahre lang Geheimnisse verraten haben. Trotzdem muss er nicht in Untersuchungs-Haft. Das Gericht glaubt nämlich nicht, dass der 70 Jahre alte Mann flüchtet. Er kennt auch keine Geheimnisse mehr, die er verraten könnte.

Erklärung: Untersuchungs-Haft

Bei der Untersuchungs-Haft werden Menschen im Gefängnis eingesperrt. Sie sind aber nur so lange eingesperrt, so lange die Polizei ermittelt. Danach entscheidet ein Gericht in einem Prozess, ob sie schuldig sind oder nicht.

Comic-Zeichner Stan Lee ist mit 95 Jahren gestorben

Los Angeles - Viele Film-Fans und Comic-Fans sind traurig. Der berühmte US-Comic-Zeichner Stan Lee ist mit 95 Jahren in Los Angeles gestorben. Seit den 1960er-Jahren erfand Stan Lee für den Comic-Verlag Marvel viele Superhelden wie Iron Man, Spider-Man Hulk, Thor oder die Avengers. Die Geschichten der Marvel-Superhelden wurden für das Fernsehen und für das Kino oft verfilmt. Seit mehr als 10 Jahren haben die Filme im Kino großen Erfolg. In vielen dieser Filme hatte Stan Lee einen kleinen Auftritt.

Comic-Zeichner Stan Lee gestorben

Los Angeles - Der Comic-Zeichner Stan Lee ist gestorben. Er wurde 95 Jahre alt. Stan Lee erfand viele Superhelden. Er erfand Spider-Man und Iron Man. Er hat auch Thor, Black Panther und die Avengers erfunden. Auch die Filme von den Comic-Helden sind sehr erfolgreich. In vielen dieser Filme hatte Stan Lee eine kleine Rolle.

Österreicher geben viel Geld für Weihnachtsgeschenke aus

Wien - Jeder Österreicher gibt heuer zu Weihnachten durchschnittlich rund 540 Euro für Geschenke aus. Das ist mehr als in vielen anderen Ländern in Europa. Nur Menschen in Großbritannien und in Spanien geben mehr für ihre Weihnachtsgeschenke aus. Am beliebtesten sind Bücher, Schokolade, Kosmetik und Kleidung. Neben diesen Geschenken werden in Österreich besonders gerne Gutscheine verschenkt.

Österreicher geben viel Geld für Weihnachts-Geschenke aus

Wien - Bald ist wieder Weihnachten. Jeder Österreicher gibt heuer im Durchschnitt rund 540 Euro für die Geschenke aus. Das ist mehr als in anderen Ländern. Nur in Großbritannien und Spanien geben die Menschen mehr Geld für die Weihnachts-Geschenke aus. Die beliebtesten Geschenke sind Bücher, Schokolade, Kosmetik und Kleidung. Die Österreicher verschenken auch sehr gerne Gutscheine.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++