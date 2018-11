Deutsche Regierung will Studentenförderung ausbauen

Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Regierung will die Ausbildungsförderung Bafög für Schüler und Studenten ausbauen. Ein Eckpunktepapier von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht vor, unter anderem Mietkostenzuschüsse und Freibeträge anzuheben. Studentenvertreter, Oppositionspolitiker und Gewerkschaften halten Änderungen beim Bafög für dringend geboten, Karliczeks Konzept reicht ihnen aber bei Weitem nicht.

Das Eckpunktepapier, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, zählt fünf Bereiche auf, in denen es 2019 und 2020 Änderungen geben soll. Da „die Wohnkosten steigen, gerade in Hochschulstädten“, soll die monatliche Wohnpauschale für Bafög-Bezieher, die nicht bei ihren Eltern leben, von 250 Euro auf 325 Euro kräftig steigen. Außerdem sollen die allgemeinen Bafög-Sätze um sieben Prozent steigen, der Höchstsatz sogar um gut 15 Prozent auf rund 850 Euro im Monat.

Damit mehr Schüler und Studenten in den Genuss von Bafög-Zahlungen kommen, will Karliczek außerdem die Freibeträge erhöhen. Die Einkommensfreibeträge und die Vermögensfreibeträge sollen um jeweils etwa neun Prozent steigen. Daneben plant Karliczek Änderungen bei der Bafög-Rückzahlung. Unter anderem sollen Restschulden nach 20 Jahren erlassen werden, wenn jemand sie „trotz nachweisbaren Bemühens aufgrund schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse“ nicht tilgen kann.

Karliczek sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag, mit der Reform erhöhe sich das Bafög in den kommenden zwei Jahren „deutlich“. Damit würden „große Schritte“ für mehr Chancengleichheit in der Bildung vorgenommen. „Wir packen Probleme an, die die Studierenden am meisten drücken: die vielerorts überproportional gestiegenen Mieten und zu geringe Freibeträge, die viele vom Bafög ausschließen.“

Der Studierendenverband fzs sprach vom „berühmten Tropfen auf den heißen Stein statt einer echten Reform“. Die Erhöhung der Bedarfssätze werde „vollständig durch steigende Mietpreise verbraucht“ - derzeit zahle ein Student im Schnitt 363 Euro für seine Unterkunft.

Zahlen des Moses-Mendelssohn-Instituts (MMI) stützen diese Einschätzung. Demnach reicht in 20 Hochschulstädten auch der künftige Bafög-Höchstsatz nicht aus, um die alltäglichen Kosten zu decken - vor allem wegen der Mietausgaben. „Wer dort eine eigene Wohnung benötigt und auf die staatliche Förderung angewiesen ist, wird sich finanziell sehr stark einschränken müssen“, erklärte MMI-Direktor Stefan Brauckmann. In der für Studenten teuersten Stadt, München, kostet laut dem Institut schon ein WG-Zimmer 600 Euro im Monat.

Die hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Nicole Gohlke, kritisierte, der Bafög-Höchstsatz liege auch künftig „weit unterhalb“ der Armutsgrenze. Sie forderte ebenso wie der wohnungspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Chris Kühn, höhere Investitionen in studentische Unterkünfte.

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Elke Hannack, urteilte ebenfalls, die große Koalition müsse „noch eine Schippe drauflegen, um Studierenden finanziell zu ermöglichen, sich voll auf das Studium zu konzentrieren“. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte Karliczek auf, die Reform „auszuweiten und zügig umzusetzen“.