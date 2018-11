Wiener Rentenmarkt im Späthandel wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel nur mehr wenig bewegt. Während die Kurse der heimischen Benchmark-Anleihen am langen Ende leicht nachgaben, gab es bei den kürzeren Laufzeiten kaum Bewegung.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich im Späthandel ebenfalls verhalten. Im Mittelpunkt stehen aktuell die Entwicklungen im Budgetstreit zwischen Italien und der EU-Kommission. Die von Brüssel gesetzte Frist im Defizitstreit mit Italien läuft am Dienstag ab. Am Abend kommen die Minister der italienischen Regierung in Rom zusammen, um über die Antwort der Regierung auf die Einwände der EU-Kommission zu beraten. Ein Einlenken gilt als unwahrscheinlich.

Datenveröffentlichungen standen im heutigen Tagesverlauf hingegen nicht im Mittelpunkt. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im November überraschend verbessert. Der vom deutschen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Indikator stieg um 0,6 Punkte auf minus 24,1 Zähler. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen erneuten Dämpfer und einen Indexwert von minus 26,0 Punkte erwartet. In den USA wurden keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 160,19 um 6 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (160,25). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 160,36. Das Tageshoch lag bisher bei 160,39, das Tagestief bei 160,03, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 36 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 516.912 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,43 (zuletzt: 1,42) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,61 (0,60) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,07 (-0,07) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,56 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 39 (zuletzt: 40) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 28 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 101,55 101,95 1,43 101,95 101,85 Bund 28/01 10 0,75 101,23 101,31 0,61 101,4 101,23 Bund 23/03 5 0,00 100,31 100,51 -0,07 100,43 100,38 Bund 20/01 2 3,90 107,46 107,56 -0,56 107,53 107,55 ~