Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis tiefrot, WTI rutscht 4,6% ab

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel deutlich Federn gelassen. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 57,16 Dollar und damit um satte 4,62 Prozent weniger als am Montag.

Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent notierte ebenfalls um klare 4,21 Prozent schwächer bei 67,17 Dollar und stand damit ebenfalls deutlich unter Druck. Die jüngsten Debatten des Ölkartells OPEC zu möglichen Produktionskürzungen konnten die Kurse nicht unterstützen.

Bei der OPEC denkt man aufgrund des herrschenden Überangebots über Produktionskürzungen nach. Zuletzt hatte OPEC-Generalsektretär Mohammad Barkindo von der Notwendigkeit einer Kürzung der Fördermenge gesprochen. Das zunehmende Angebot von Förderländern außerhalb des Kartells beginne „alarmierende“ Züge anzunehmen, sagte Barkindo. Daher müssten sich die OPEC-Länder gemeinsam mit den verbündeten Förderstaaten im Dezember auf eine Kürzung der Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag einigen.

Auch für die Experten der Commerzbank führt kein Weg an einer Produktionskürzung vorbei. Der Ölmarkt sei überversorgt und auch der heute zur Veröffentlichung anstehende Monatsbericht der OPEC dürfte die Notwendigkeit einer Produktionskürzung bestätigen, so die Analysten in einem Kommentar.

Heute Abend stehen noch Daten der US-Energiebehörde EIA auf der Agenda. Die EIA wird eine Schätzung zur US-Schieferölproduktion veröffentlichen.

Am Dienstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.201,27 Dollar und damit knapp behauptet zum Schlusskurs von Montag von 1.202,17 Dollar. Damit kratzt das Edelmetall wieder an der Marke von 1.200 Dollar. Verantwortlich für die Abschläge sei unter anderem ein fester US-Dollar.