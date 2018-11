Prager Börse schließt etwas leichter

Prag (APA) - Die Prager Börse ist am Dienstag in einem uneinheitlichen europäischen Umfeld etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,27 Prozent auf 1.078,81 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,51 (Vortag: 0,38) Mrd. tschechischen Kronen.

Tschechische Unternehmer erwarten einer Umfrage des Industrieverbands und der Tschechischen Nationalbank (CNB) zufolge in den kommenden Monaten ein etwas langsameres Wirtschaftswachstum. 41 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, in den kommenden zwölf Monaten ihre Investitionen aufstocken zu wollen. Mehr als 43 Prozent sagten, fehlende Arbeitskräfte würden ihre Investitionen bremsen.

Der Softdrink-Konzern Kofola hat in den ersten neun Monaten 2018 seine Umsätze um 2,3 Prozent auf 211,2 Millionen Euro gesteigert. Das Ebitda legte um 18,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu und das Ebit sprang um 39 Prozent, wie Kofola mitteilte. Die Aktien des Getränkeherstellers schlossen heute ohne Kursveränderung.

