Brand in Simmeringer Tiefgarage - keine Verletzten

Wien (APA) - Ein Brand in der Tiefgarage eines Wohngebäudes in der Simmeringer Hauptstraße 108 hat am Dienstagnachmittag einen längeren Feuerwehreinsatz zur Folge gehabt. Aufgrund der Rauchentwicklung waren aufwendigere Lüftungsarbeiten notwendig, sagte Sprecher Gerald Schimpf. Verletzt wurde offenbar niemand.