Rom will fristgerecht auf Brüssels Einwände zum Budgetplan reagieren

Rom (APA) - Im Haushaltsstreit mit der EU will die italienische Regierung fristgerecht am Dienstagabend der EU-Kommission eine Antwort geben. Dies betonte der italienische Regierungschef Giuseppe Conte. Die Regierung plant am Dienstagabend eine Ministerratsitzung, nach der die Reaktion der Regierung auf die Einwände Brüssels zum Haushaltsentwurf bekanntgegeben werden sollen.

Italien will aber an seinen Haushaltsplänen festhalten, versicherte der italienische Vizepremier und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am Dienstag. Salvini erklärte, er sei von den Sorgen des Internationalen Währungsfonds (IWF) über Italiens Haushaltsplänen unbeeindruckt. „Ich bin überzeugt, dass unser Haushaltsentwurf Italien Jobs und Wachstum bescheren wird. Das werden wir beweisen“, erklärte Salvini.

Die EU-Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert. Im Haushaltsentwurf ist für das kommende Jahr ein Budgetdefizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) vorgesehen. Die Vorgängerregierung hatte 0,8 Prozent in Aussicht gestellt. Italien droht deshalb ein EU-Defizit-Verfahren. Am Ende eines solchen Verfahrens könnten Geldstrafen in Höhe von bis zu 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung verhängt werden.