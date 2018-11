Warschauer Börse schließt mit Verlusten

Warschau (APA) - Der Aktienmarkt in Polen ist am Dienstag mit negativer Tendenz in die Handelswoche gestartet. Am Montag war die Warschauer Börse feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Der WIG-30 gab um 0,55 Prozent auf 2.516,83 Punkte nach. Der breiter gefasste WIG fiel um 0,48 Prozent auf 56.652,31 Zähler.

In einem ansonsten positiven Marktumfeld ging der Warschauer Aktienhandel schwächer aus dem Handel. Datenseitig gab es keine marktrelevanten Neuigkeiten. Bei den börsennotierten Unternehmen wurde hingegen ein Behördenurteil bekannt. Die polnische Aufsichtsbehörde für Telekommunikation (UKE) hat eine Strafe von umgerechnet 2,1 Millionen Euro gegen Orange Polska verhängt.

Der Mobilfunkbetreiber soll Kurznachrichten zu Marketingzwecken ohne die Einwilligung von Kunden verschickt haben. Mehr als 3,8 Millionen versendete Textnachrichten sollen gegen die Bestimmungen verstoßen haben. Der Aktienkurs von Orange Polska schloss mit einem Abschlag von 0,86 Prozent.

