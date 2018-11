Neues Ermittler-Team soll Giftgas-Attacken in Syrien untersuchen

Den Haag (APA/dpa) - Ein neues Ermittler-Team zu Chemiewaffen-Angriffen in Syrien wird Anfang des nächsten Jahres seine Arbeit aufnehmen. Die Experten sollten die Verantwortlichen für die Angriffe feststellen, teilte der Generaldirektor der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW), Fernando Arias, am Dienstag in Den Haag mit.

Im Juni hatten die Vertragsstaaten der OPCW der Organisation das Mandat dazu erteilt, gegen den Widerstand von Syrien und Russland. Bis Ende 2017 hatte ein gemeinsame Expertengruppe von OPCW und UN den Auftrag, Verantwortliche für Angriffe mit den verbotenen Waffen festzustellen. Doch deren Mandat war nach einem Veto Russlands im UN-Sicherheitsrat nicht verlängert worden. Das Team hatte zuvor sowohl syrische Regierungstruppen für mehrere Giftgas-Angriffe verantwortlich gemacht als auch die Terrormiliz Islamischer Staat.

Die neue Ermittler-Gruppe solle aus etwa zehn Experten bestehen. Ein Koordinator sei bereits im Einsatz. Es werde „ein kleines aber sehr schlagkräftiges Team“, betonte Arias. Die Vertragsstaaten müssen auf ihrer Jahrestagung in der nächsten Woche in Den Haag der Finanzierung noch zustimmen.