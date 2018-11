Europas Leitbörsen schließen einheitlich im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Europas Börsen haben sich am Dienstag etwas von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,96 Prozent auf 3.224,82 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex der Eurozone noch unter Sorgen um die politische und wirtschaftliche Entwicklung gelitten.

Im Blickpunkt standen die vorbereitenden Handelsgespräche zwischen den USA und China, die Brexit-Verhandlungen, vor allem aber der italienische Haushalt. An diesem Dienstag endet die Frist für die Überarbeitung des Haushaltsentwurfs. Italien schaltet im Haushaltsstreit auf stur und provoziert eine weitere Eskalation mit der EU. Am Dienstag gab es zunächst keinerlei Signale, dass die populistische Regierung im Konflikt um die hohe Neuverschuldung einlenkt.

Datenseitig rückte die ZEW-Umfrage aus Deutschland in den Fokus. Der Index für die Konjunkturerwartungen stieg im November überraschend von minus 24,7 Punkten im Vormonat auf minus 24,1 Einheiten. Am Markt war mit einem Rückgang des Index gerechnet worden. Das Barometer für die Lagebewertung ging dagegen von 70,1 auf 58,2 Punkte und damit deutlich stärker als erwartet zurück.

Unter den Einzelwerten in Frankfurt standen die Aktien von Bayer im Blickpunkt der Anleger. Eine etwas besser als gedachte Gewinnentwicklung im dritten Quartal hat den Papieren nicht zu einem Befreiungsschlag verholfen - die Aktien schlossen 2,9 Prozent tiefer. Analysten sprachen in ersten Einschätzungen fast durchgängig von Ergebnissen minderer Qualität.

Ein Branchenvergleich zeigte Telekom-Werte unter den größeren Gewinnern. Hier ragten die Papiere von Vodafone nach der Vorlage von Geschäftszahlen mit einem Anstieg um 7,8 Prozent positiv heraus. Der Konzern hatte zwar wegen teurer Abschreibungen einen Milliardenverlust verbucht. Allerdings steigerten die Briten den Serviceumsatz aus eigener Kraft stärker als von Analysten gedacht. Zudem wird die Dividende wahrscheinlich nicht weiter steigen, jedoch wohl auf Niveau des Vorjahres liegen.

In Zürich konnten die Anteilsscheine von Roche ein Plus von 0,56 Prozent verbuchen. Die US-Gesundheitsbehörde wird den Zulassungsantrag für eine Kombinations-Therapie des Pharmakonzerns zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs beschleunigt bearbeiten.

Unter Druck aber gerieten europaweit die Aktien von Online-Essenslieferdiensten. Besonders hart traf es in Amsterdam die Papiere von takeaway.com, die um 4,4 Prozent absackten. Die Lieferando-Mutter verfüge zwar über eine starke Wettbewerbsposition, schrieben die Analysten der US-Investmentbank Merrill Lynch. Allerdings könnte sich eine Ausweitung der Essensauslieferungen negativ auf die Profitabilität auswirken.

