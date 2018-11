Börse London schließt kaum verändert

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit behaupteter Tendenz gezeigt. Der FT-SE-100 Index schloss bei 7.053,76 Punkten und einem Mini-Plus von 0,68 Einheiten oder 0,01 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 62 Gewinner und 39 Verlierer gegenüber.

In einem positiven europäischen Umfeld zeigte sich der Londoner Aktienmarkt nahezu unverändert. Marktbeobachter verwiesen auch auf das fester tendierende britische Pfund.

Der Scheidungsvertrag zwischen der EU und Großbritannien ist nach Worten des britischen Kabinettschefs David Lidington in Reichweite. Die Einigung zwischen der EU-Kommission und der britischen Regierung könne in den nächsten 24 bis 48 Stunden stehen, sagte Lidington am Dienstag im Radioprogramm der BBC. Es sei „möglich, aber nicht definitiv“.

Rund ein halbes Jahr vor dem Brexit steigt die Arbeitslosigkeit in Großbritannien erstmals seit Ende 2017. Für den Zeitraum Juli bis September meldete das Statistikamt ONS eine Quote von 4,1 Prozent. Ökonomen hingegen hatten damit gerechnet, dass sich der Wert von August nicht ändert, der mit 4,0 Prozent noch den tiefsten Stand seit 1975 markiert hatte.

Zugleich fiel der Lohnzuwachs für die Beschäftigten - ohne Bonuszahlungen - nun mit 3,2 Prozent kräftig aus: So stark stiegen die Gehälter seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Die britische Notenbank beobachtet die Lohnentwicklung sehr genau.

Unter den Einzelwerten zeigten Vodafone mit einem Kursanstieg um 7,79 Prozent stark auf. Der Konzern hat wegen teurer Abschreibungen einen Milliardenverlust eingefahren. In den ersten sechs Monaten (bis Ende September) des Geschäftsjahrs 2018/19 stand ein Fehlbetrag von 7,8 Milliarden Euro in den Büchern, wie der neue Vorstandschef Nick Read mitteilen musste. Die Anleger feierten aber, dass Read nach der geplanten milliardenschweren Übernahme von Unitymedia und weiteren Netzen in Europa die Kosten und die Schulden stärker in den Blick nehmen will.

JPMorgan-Analyst Akhil Dattani sprach von beruhigenden Resultaten. Die Dividende sei nicht zusammengestrichen worden und die nun besseren Jahresaussichten bei der Entwicklung der Barmittel dürften genau wie der aus seiner Sicht etwas bessere operative Gewinn gut ankommen. Barclays-Analyst Maurice Patrick wertete die Ausrichtung auf Kostendisziplin als positiv.

Astrazeneca schlossen knapp ein Prozent fester. Die Deutsche Bank hat die Einstufung nach dem Quartalsbericht auf „Buy“ mit einem Kursziel von 6.500 Pence belassen. Die Rückkehr zu einem soliden Wachstum der Produktumsätze sei gelungen, schrieb Analyst Richard Parkes in einer Studie. Nun gehe es für den Pharmakonzern um Gewinnsteigerungen und höhere Barmittelzuflüsse.

