Brexit-Sondersitzung der EU-Botschafter am Mittwoch

Brüssel (APA) - Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft hat vor dem Hintergrund der von London verkündeten Einigung bei den Brexit-Verhandlungen für Mittwoch eine Sondersitzung der EU-Botschafter einberufen. Die Sitzung der Ständigen Vertreter der 27 verbleibenden EU-Staaten findet am Mittwoch um 15.00 statt, hieß es am Dienstag in Ratskreisen.

Dabei sollen die EU-Botschafter über den aktuellen Stand infomiert werden. Am Mittwoch soll zuvor das britische Kabinett in London zusammenkommen, um den Text zu billigen, auf den sich die Verhandler am Dienstag verständigten. Nach Aussagen von Insidern enthält der Entwurf einen Lösungsvorschlag für die Frage der irischen Grenze.

Am Mittwoch um 17.00 Uhr beraten die EU-Botschafter über das von der EU-Kommission vorgestellte Notfall-Szenario, falls es doch keine Einigung bei den Brexit-Verhandlungen gibt oder May mit ihrem Deal im britischen Parlament scheitert. Dieser Punkt sei bereits vorher auf der Tagesordnung der Botschafter gestanden, hieß es.