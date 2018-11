US-Börsen geben Gewinne im Verlauf teilweise ab

New York (APA) - Die Leitindizes an den New Yorker Börsen haben am Dienstag im Verlauf Teile ihrer Gewinne abgegeben. Gegen 19.10 Uhr notierte der Dow Jones sogar mit einem knappen Minus von 14,32 Zählern oder 0,06 Prozent bei 25.372,86 Punkten. Der S&P-500 Index lag 8,40 Punkte oder 0,31 Prozent im Plus bei 2.734,62 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg noch um 47,17 Zähler oder 0,66 Prozent auf 7.248,04 Einheiten.

Politisch standen die Vorgespräche zu Verhandlungen zwischen den USA und China im internationalen Handelsstreit im Fokus. Ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steve Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He nährte zuletzt die leise Hoffnung auf eine Entspannung. Auf dem Konjunkturdatenkalender standen heute keine relevanten Veröffentlichungen. Für Impulse sorgten allerdings Zahlenvorlagen und Analystenkommentare.

Home Depot hatte positiven Nachrichten zu vermelden: Die Baumarktkette hob nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat nun die Einstufung für Home Depot auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 204 US-Dollar belassen. Die Baumarktkette sei erstklassig im Einzelhandelsbereich, strukturell eines der am besten aufgestellten Unternehmen und habe ein hervorragendes Management, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Der Home-Depot-Kurs konnte sein Minus zuletzt auf minus 0,65 Prozent eindämmen.

Auch die Aktien von Apple konnten ihre Kursverluste aus dem Eröffnungshandel auf 0,24 Prozent reduzieren. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple auf „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Goldman Sachs hat das Kursziel von 222 auf 209 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf „Neutral“ belassen.

Weiter abgerutscht sind allerdings die Anteilsscheine von Kellogg (minus 2,24 Prozent). Der Lebensmittelkonzern prüft noch den Verkauf seiner Sparte für Kekse und Frucht-Snacks. Kellogg will sich künftig auf das Hauptgeschäft mit Frühstücks- und Tiefkühlkost konzentrieren, das nach Angaben des Konzerns den weit überwiegenden Teil des Umsatzes ausmacht und künftig gebündelt werden soll.

Der Autozulieferer und Gebäudetechnikspezialist Johnson Controls will sein Geschäft mit Fahrzeugbatterien verkaufen. Die Sparte Power Solutions werde für 13,2 Milliarden US-Dollar an eine Käufergruppe um den Finanzinvestor Brookfield Business Partners verkauft, teilte das Unternehmen mit. Die Papiere verteuerten sich um 3,1 Prozent.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA507 2018-11-13/19:27