Fußball: Iran bereit für Zusammenarbeit mit Katar bei WM 2022

Teheran (APA/dpa) - Der Iran hat seine Bereitschaft für eine Zusammenarbeit mit Katar bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erklärt. „Wir können mit Trainingslagern vor der WM aushelfen, besonders an Orten mit den gleichen Klimaverhältnissen wie in Katar“, sagte Sportminister Massud Soltanifar am Dienstag.

Sein Ministerium habe die Inseln Kisch, Gheschm sowie die Kleinstadt Arwand vorgeschlagen, die alle am Persischen Golf in Südiran und damit in der Nähe von Katar liegen. Diese Zusammenarbeit bedeute jedoch nicht, dass der Iran zum Mitveranstalter der WM 2022 wird, betonte Soltanifar in einem Interview mit dem Staatsfernsehen.