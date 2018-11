UNO-Migrationspakt - Ban Ki-moon hofft auf Einlenken Österreichs

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA521 vom 13.11.2018 muss es zu Beginn des fünften Absatzes richtig heißen: „Pacta (nicht: Acta) sunt servanda“ --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Einmal mehr hat der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon Sorge über den geplanten Ausstieg Österreichs aus dem UNO-Migrationspakt geäußert. Zum Auftakt einer Diskussion im Wiener Außenministerium am Dienstag zum Thema „Are international treaties in jeopardy?“ sagte Ban, der Pakt sei nicht als rechtlich bindend zu sehen.

Klare Kritik übte er an Rückzugsplänen der USA aus dem Abrüstungsvertrag mit Russland und deren Abwendung vom Klimaabkommen. Ban Ki-moon appellierte an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), doch noch eine positive Lösung bis zum Dezember-Gipfel in Marrakesch zu finden. Er vertraue darauf, dass Österreich „globale Visionen und globale Führung“ zeige. Nach Ansicht des früheren Bundespräsidenten Heinz Fischer ist der Rückzug aus dem Migrationspakt „ein Fehler“, dieses Vorhaben erfülle ihn „mit Trauer“.

In der Diskussion über Multilateralismus plädierten mehrere Redner, unter ihnen auch Kneissl, für mehr Respekt und Vertrauen in die Bedeutung internationaler Verträge. Viele Diplomaten befürchteten, dass internationale Abkommen nicht mehr respektiert würden, erklärte der frühere UNO-Chef und jetzige Vorsitzende des „Ban Ki-moon Centre for Global Citizens“. Gerade jetzt stehe die Weltgemeinschaft vor vielen Herausforderungen. Ban: „Globale Probleme bedürfen globaler Lösungen.“

Fischer warnte vor „einer Erosion von Verträgen“. Internationale Abkommen müssten auf der Basis des Völkerrechts kontrolliert werden. Aus der Geschichte könne man sehr wohl Lektionen lernen. Nach den großen Kriegen des vergangenen Jahrhunderts seien Friedensprojekte entstanden, doch dürfe man „Frieden nicht als selbstverständlich hinnehmen“. Der US-Rückzug aus dem INF-Abrüstungsvertrag sei gefährlich, auch wenn Washington behaupte, dass Russland das Abkommen schon früher verletzt habe.

„Pacta sunt servanda“ (Verträge sind einzuhalten) betonte wie Fischer auch die Außenministerin, die zugleich vor „Panik“ warnte. Multilateralismus solle „effizient sein, nicht l‘art pour l‘art“. Es gelte, existierende Verträge zu kontrollieren anstatt neue Regulative zu schaffen. Vertrauen, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit seien unabdingbar. Hinsichtlich bestehender Atomverträge hielt Kneissl fest, hier gehe es um Schlüsselelemente, die die ganze Welt betreffen. Ein Staat könne sich nicht einfach von seinen Verpflichtungen verabschieden. Und die Nicht-Einhaltung von Verträgen ziehe Sanktionen nach sich.

Dass eine Tendenz zur Geringschätzung völkerrechtlicher Verträge bestehe, sagte auch Mona Khalil, langjährige Leiterin des UNO-Rechtsbüros. „Die Achtung ist gesunken.“ Jemand, der es mit der Einhaltung von geltenden Verträgen ernst nehme, werde leicht als „Illusionist“ abgestempelt. Die Expertin nannte eine Reihe von Beispielen, wo Großmächte das Selbstbestimmungsrecht von Völkern verletzten.

Kneissl nannte das Jahr 2003 als einen Wendepunkt in der Auffassung bindender Völkerrechtsverträge, ohne Namen zu nennen. Damals hatten die USA und Großbritannien (mit einer „Koalition der Willigen“; Anm.) einen Krieg gegen den Irak geführt, was als völkerrechtswidrige Militärinvasion galt. Der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan sprach von „Missachtung der Vereinten Nationen“. Die Außenministerin sagte am Dienstag mit Bezug auf 2003: „Die Grundkonzepte des Völkerrechts wurden verdreht.“

Der Völkerrechtsprofessor Gerhard Hafner erinnerte an die „Interdependenz von Verträgen“. Nicht-bindende Vereinbarungen seien leichter zu treffen. Die Vereinten Nationen verfügten über das Instrument des Sicherheitsrates mit Mechanismen zur Durchsetzung, so das ehemalige Mitglied des UNO-Völkerrechtsbüros. Botschafter Thomas Hajnoczi, der im BMEIA die Abteilung für Abrüstung leitet, verwies auf die Verantwortung von Staaten gegenüber dem internationalen Rechtssystem. Altbundespräsident Fischer schloss die Debatte mit den Worten, er sehe in der heutigen Rechtsordnung einen „Partner der Demokratie“. Wünschenswert wäre „eine internationale Rechtsordnung“.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA528 2018-11-13/20:38