Bericht: Berlin will Sogwirkung durch Einwanderungsgesetz verhindern

Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Bundesregierung will in dem geplanten Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte offenbar manche Staaten von einem erleichterten Zugang zu Erwerbstätigkeit oder Ausbildung in Deutschland ausnehmen. Das berichtete das „Handelsblatt“ am Dienstag unter Berufung auf den Referentenentwurf des deutschen Bundesinnenministeriums. Dadurch solle verhindert werden, dass die Neuregelung in Asylherkunftsländern eine Sogwirkung entwickelt.

Entsprechende Verordnungen soll das Innenministerium dem Bericht zufolge mit Zustimmung des Bundesrats erlassen können. Das Gesetz erlaubt Akademikern und beruflich qualifizierten Fachkräften, sechs Monate lang zur Jobsuche nach Deutschland zu kommen. Auch Bewerber mit Basisqualifikationen dürfen kommen, wenn sich ein Arbeitgeber verpflichtet, ihnen innerhalb von zwei Jahren das für den Job Notwendige beizubringen.

Ein neues Fachkräftemonitoring soll „den regionalen wie auch den qualifikatorischen Arbeitskräftebedarf“ prognostizieren, heißt es laut „Handelsblatt“ in dem Entwurf des Innenministeriums. Die Einreise ohne konkretes Arbeitsplatzangebot wird nur ermöglicht, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist. Dafür legt der Referentenentwurf die nötigen Kriterien fest.