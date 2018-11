Volleyball: Aich/Dob gab in Meisterschaft erstmals Punkt ab

Amstetten (APA) - Der SK Aich/Dob hat in der Volleyball-Liga der Herren im sechsten Saisonspiel erstmals einen Punkt abgegeben. Der VCA Amstetten hielt gegen Österreichs Meister am Dienstagabend lange mit, musste sich am Ende aber mit 2:3 (-22,23,20,-17,-11) geschlagen geben. Topscorer der Partie war Aich/Dobs Maximilian Landfahrer (26 Zähler), der in der Vorsaison noch für Amstetten gespielt hatte.