Macron verurteilt Raketenbeschuss auf Israel

Paris (APA/dpa) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat den massivem Raketenbeschuss auf Israel durch die militante Palästinenserorganisation Hamas verurteilt. In einem Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu habe Macron zudem die Beteiligten aufgerufen, jegliche Eskalation und einen neuen Zyklus der Gewalt zu vermeiden.

Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend unter Berufung auf dem Elyseepalast. Militante Palästinenser hatten in den vergangenen Tagen nach israelischen Armeeangaben rund 460 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert.

Es handle sich um die intensivsten Angriffe auf Israel seit dem Gaza-Krieg 2014, hatte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus gesagt. Als Reaktion darauf griff die israelische Armee nach eigenen Angaben im Gazastreifen mehr als 160 militärische Ziele an. Später verkündeten militante Palästinenser einseitig eine Waffenruhe.

Netanyahu hatte am Wochenende in Paris an den Feierlichkeiten zum Weltkriegsende vor 100 Jahren teilgenommen. Er kehrte vorzeitig nach Israel zurück, ein geplantes Gespräch mit Macron am Montag wurde abgesagt.