Brexit - Britische Opposition will Vertrag vor Votum ändern dürfen

London (APA/Reuters) - Nach der Einigung zwischen Großbritannien und der EU auf die Grundsätze der Brexit-Ausgestaltung fordern die wichtigsten britischen Oppositionsparteien ein Recht auf Vertragsänderung. Labour-Chef Jeremy Corbyn verlangte in einem gemeinsamen Brief mit den Chefs der schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten, dass vor der Abstimmung Modifizierungen der Einigung zugelassen werden sollten.

Nur so sei es ein aussagekräftiges Votum. Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat dagegen erklärt, dass es vor einem Votum keine Änderungsmöglichkeiten geben soll. Die Oppositionsführer bezeichneten dies als Versuch, das Parlament „mundtot zu machen“.

Ihr eigenes Kabinett drängt May laut einem Bericht der „Financial Times“ unterdessen zur Eile. May will demnach erklären, dass ab dem 1. Dezember die Maßnahmen für einen ungeregelten Brexit greifen, wenn es bis Ende November keine Verständigung auf einen Ausstiegsvertrag gebe. Ein Regierungsvertreter sagte laut „FT“, das Kabinett müsse in den nächsten Wochen entscheiden, ob ein harter Brexit das zentrale Planungsszenario sei. Als Stichtag werde derzeit der 1. Dezember gehandelt.