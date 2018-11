Sportpolitik: Unregelmäßigkeiten im IMSB 2 - Vier Hauptvorwürfe

Wien/Maria Enzersdorf (APA) - Das Sportministerium nannte am Dienstagabend in einer Stellungnahme vier konkrete Vorwürfe an das Institut, denen nachgegangen werde. Zum einen sei dies der Abschluss des Dienstvertrags mit Hans Holdhaus junior als Geschäftsführer der IMSB Consult, der für drei Jahre unkündbar sei und eine Gesamtvergütung von 500.000 Euro vorsehe. Der Vertrag wurde vom Vereinsvorstand unterzeichnet.

2016 sei demnach außerdem das Stammkapital der IMSB Consult GmbH ohne erkennbare wirtschaftliche Veranlassung auf 300.000 Euro erhöht worden. Der Verein IMSB finanziert sich überwiegend aus Förderungsmitteln, sodass davon auszugehen sei, dass Förderungsmittel auch für diese Kapitalerhöhung verwendet wurden, hieß es. Mitarbeiter des Vereins IMSB und der IMSB Consult GmbH sollen außerdem wechselseitig für beide Rechtsträger arbeiten, eine Nachvollziehbarkeit in Form von Leistungsaufzeichnungen sei nicht gegeben.

Als vierter Punkt wurde angeführt, dass das Anlagevermögen nicht korrekt dem Verein IMSB und der IMSB-Consult GmbH zugeordnet sei. Konkret bestehe der Verdacht, dass das Anlagevermögen, das der IMSB-Consult GmbH zugeordnet sei, tatsächlich vom Verein angeschafft wurde.