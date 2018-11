New York (APA) - Die New Yorker Indizes hatten am Dienstag nach den starken Vortagesverlusten zunächst zu einer deutlichen Erholung angesetzt. Im Verlauf gaben die US-Börsen allerdings ihre Gewinne weitgehend ab. Zu Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Index um 100,69 Punkte oder 0,40 Prozent auf 25.286,49 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 4,04 Punkte oder 0,15 Prozent auf 2.722,18 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index stieg um marginale 0,01 Einheiten auf 7.200,88 Zähler.

Bestimmendes Thema waren Vorgespräche zwischen den USA und China im internationalen Handelsstreit. Ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steve Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He hatte zuletzt die leise Hoffnung auf eine Entspannung genährt. Auf dem Konjunkturdatenkalender standen keine relevanten Veröffentlichungen, für Impulse sorgten allerdings Zahlenvorlagen und Analystenkommentare.

So hat etwa Home Depot nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat daraufhin ihre Bewertung der Home-Depot-Aktien auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 204 US-Dollar belassen. Die Baumarktkette sei erstklassig im Einzelhandelsbereich, strukturell eines der am besten aufgestellten Unternehmen und habe ein hervorragendes Management, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere von Home Depot schlossen trotz der guten Nachrichten mit einem leichten Minus von 0,24 Prozent.

Auch die Aktien von Apple zeigten sich von Analystenkommentaren belastet. Nach einer deutlichen Umsatz- und Gewinnwarnung des US-Sensorenherstellers und Apple-Zulieferers Lumentum haben Goldman-Analysten ihre Absatzschätzungen für Apples iPhones reduziert, heißt es in einer aktuellen Studie. Die Apple-Aktien verbilligten sich um ein glattes Prozent.

Weiter abgerutscht sind allerdings die Anteilsscheine von Kellogg (minus 1,37 Prozent). Der Lebensmittelkonzern prüft noch den Verkauf seiner Sparte für Kekse und Frucht-Snacks. Kellogg will sich künftig auf das Hauptgeschäft mit Frühstücks- und Tiefkühlkost konzentrieren, das nach Angaben des Konzerns den weit überwiegenden Teil des Umsatzes ausmacht und künftig gebündelt werden soll.

Der Autozulieferer und Gebäudetechnikspezialist Johnson Controls will sein Geschäft mit Fahrzeugbatterien verkaufen. Die Sparte Power Solutions werde für 13,2 Milliarden US-Dollar an eine Käufergruppe um den Finanzinvestor Brookfield Business Partners verkauft, teilte das Unternehmen mit. Die Papiere schlossen um 1,76 Prozent höher.

