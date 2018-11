Rom will mehr Immobilien zum Schuldenabbau verkaufen

Rom (APA) - Die Regierung in Rom zeigt sich im Haushaltsstreit mit Brüssel hart. Das Kabinett aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung will weder die Defizit-, noch die Wachstumsziele ändern. Sie will jedoch Mechanismen einführen, um das Defizit zu kontrollieren, verlautete es aus einer Ministerratsitzung am Dienstagabend.

Das Defizit soll nicht die vorgesehene Schwelle von 2,4 Prozent übersteigen. Hinzu sollen mehr Immobilien veräußert werden, verlautete es nach der Ministerratsitzung. „Es ist unsere Überzeugung, dass Italien diesen Haushaltsplan für seinen Neustart braucht“, sagte Vizepremier Luigi Di Maio. Die Regierung halte an soziale Maßnahmen wie Einführung einer Mindestsicherung und Pensionsreform fest. „2019 wird das Jahr des Wandels sein“, versicherte Di Maio, Chef der regierenden Fünf Sterne-Bewegung.

Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini erklärte, die Regierung mache keinen Rückzieher. „Ich bin überzeugt, dass unser Haushaltsentwurf Italien Jobs und Wachstum bescheren wird. Das werden wir beweisen“, versicherte Salvini.

Die EU-Kommission hatte den Budgetentwurf aus Rom in einem historisch einmaligen Schritt vor drei Wochen abgelehnt und eine Überarbeitung gefordert. Im Entwurf ist für das kommende Jahr ein Budgetdefizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) vorgesehen.