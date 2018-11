Italienische Regierung bleibt bei umstrittenem Haushaltsplan

Rom (APA/Reuters) - Italien gibt im Haushaltsstreit mit der Europäischen Union (EU) nicht nach. Die Regierung halte an ihrem Plan für eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent im kommenden Jahr fest, erklärte Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini am Dienstagabend nach einer Kabinettssitzung. Die Ausgaben würden aber strikt kontrolliert.

Die EU-Kommission hat Italien bis Mitternacht Zeit gegeben, um seine Haushaltspläne zu korrigieren. Diese weisen ein viel höheres Defizit aus, als es den EU-Regeln und -Absprachen entspricht. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete Euro-Land gemessen an seiner Schuldenquote. Dennoch will die Regierung in Rom das Wachstum unter anderem mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben ankurbeln.