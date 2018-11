Brasilien - Bolsonaros Trumpf heißt Sergio Moro

Rio de Janeiro (APA) - Mit einem 27-köpfigen Übergangsteam, zusammengetrommelt in gerade mal zwei Wochen, will der künftige Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, seine Amtszeit vorbereiten. Diese beginnt am 1. Jänner 2019. Auffällig ist ein deutlich militärischer Schwerpunkt: Sieben der 27 Personen sind frühere Armeeangehörige. Besonders markant sind aber zwei andere Personalien.

Schon während des Wahlkampfs präsentierte Bolsonaro den liberalen Wirtschaftsprofessor Paulo Guedes als künftigen „Superminister“ für die Ressorts Wirtschaft und Finanzen. Für Justiz, öffentliche Sicherheit und die Bundespolizei (PF) gelang es Bolsonaro, Sergio Moro zu gewinnen. Der erst 46 Jahre alte Moro war bisher Untersuchungsrichter im Korruptionsprozess „Lava Jato“ (Autowäscherei). Eine interessante Personalie, die aber auch mit einigen Risiken verbunden ist.

Moro hatte sich seit 2014 eine enorme Reputation erarbeitet. Mehr als 100 zum Teil hochrangige und als unantastbar geltende Politiker und Unternehmer, etwa den Baugiganten Marcelo Odebrecht, hatte Moro wegen Korruption hinter Gitter gebracht. Das hat der brasilianischen Justiz international eine gute Reputation verschafft und machte Sergio Moro zum Volkshelden und fast-Heiligen. Sein spektakulärster Coup war es, als er im April dieses Jahres Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva zu neun Jahren Haft verurteilte; wegen Vorteilsnahme.

Doch es war auch Moros umstrittenster Prozess. Denn die Urteilsbegründung stützte sich ausschließlich auf Indizien und Zeugenaussagen. Harte Fakten konnte er nicht präsentieren. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte der Linke Lula als aussichtsreichster Kandidat für die bevorstehende Präsidentschaftswahl gegolten. Ohnehin warfen Kritiker Moro immer wieder vor, nicht neutral zu ermitteln, sondern vor allem gegen linke Politiker vorzugehen und so die Politik beeinflussen zu wollen.

Einen Beleg für diese These lieferte er selbst. Wenige Tage vor dem ersten Wahlgang veröffentlichte er die Zeugenaussagen von Antonio Palucci. Er beschrieb die Verflechtungen zwischen dem halbstaatlichen Ölunternehmen Petrobras und der Politik, vor allem der Partei PT, und belastete damit Ex-Präsident Lula.

Das irritierende dabei: Die Aussage war schon seit vielen Monaten vorgelegen, es bestand kein aktueller Anlass, diese nun kurz vor dem ersten Wahlgang öffentlich zu machen. Es sei denn, so die Kritiker, man wollte damit die Wähler zugunsten eines Widersachers Lulas beeinflussen. Zu diesem Zeitpunkt war Jair Bolsonaro in den Umfragen vorne gelegen. Ciro Gomes, Präsidentschaftskandidat für die demokratische Arbeiterpartei (PDT) wundert das nicht. In einem Interview sagte er: „Er ist kein Richter, er ist ein Politiker.“

Moro selbst hatte vor gut einem Jahr noch ausgesagt, keine Ambitionen zu haben, in die Politik gehen zu wollen. Keine drei Tage nach der Stichwahl willigte er ein, Justizminister unter Jair Bolsonaro werden zu wollen.

Eine interessante Wahl, sagt Marco Aurelio Peri Guedes, Assistenzprofessor für Öffentliches Recht an der UFR Rio de Janeiro und Forscher bei LEICLA/UFF, dem interdisziplinären Studienlabor für lateinamerikanisches Verfassungsrecht. „Durch die Nominierung Moros dürfte die neue Regierung deutlich an Glaubwürdigkeit gewinnen.“ Nicht nur, weil die Zusammenlegung der Ressorts für eine Bekämpfung der Gewalt durchaus sinnvoll erscheint. Die Entscheidung erwecke den Eindruck, dass es Bolsonaros Regierung mit der Bekämpfung der Kriminalität tatsächlich erst zu meinen scheint. „Es sieht aus, als wolle Moro sich mit der Gewalt konfrontieren.“

Laut Berichten des Magazins „Istoe“ soll sich Moro noch geziert haben. Er soll dem frisch gewählten Präsidenten vorgeschlagen haben, lieber in zwei Jahren den ausscheidenden Bundesrichter Celso de Mello beerben zu wollen, der dann 75 Jahre alt wird und aus dem Gremium ausscheidet. Aber das könnte er ja immer noch. Das Justizministerium könnte ein willkommener Karrierezwischenschritt sein.

Die zentrale Aufgabe bei der Bekämpfung der Gewalt, sieht Marco Guedes in der Konfrontation mit der kriminellen Vereinigung „Primeiro Comando da Capital“ („Erstes Kommando der Hauptstadt“/PCC). Die mafiaartige Organisation fungiert als Staat im Staat, „verfügt sogar über ein eigenes Regelwerk“, sagt Guedes. „Sie ignoriert den Staat und konfrontiert ihn.“ Das PCC wurde 1993 gegründet und war zunächst eine Gefängnisfußballmannschaft, bestehend aus den acht Gründungsmitgliedern. Die Legende besagt, dass die Mannschaft PCC jedes Gefängnisfußballturnier gewann, ganz einfach deshalb, weil keine andere Mannschaft es wagte, gegen sie zu gewinnen. Inzwischen wird von mehr als 100.000 Mitgliedern ausgegangen. Die Organisation ist einflussreich und soll Kontakte in höchste politische Kreise pflegen. „Es wird wichtig sein, wieder eine gewisse Ordnung herzustellen.“

Ein weiterer Punkt gibt den Brasilianern Hoffnung. Moro hatte umgehend angekündigt, auch weiterhin die Bekämpfung der Korruption zum Kernthema zu machen - eine der Haupthoffnungen der Wähler Bolsonaros. Fachlich gewappnet scheint er allemal: Moro, ebenso wie einige seiner Anwaltskollegen, wurde teilweise an den besten Universitäten der USA ausgebildet, verfügen über ein tiefes Wissen in Sachen Korruption und Geldwäsche. Zudem bringt er mehr als vier Jahre Lava Jato-Erfahrung mit.

Für diesen Kampf beschert das Amt Moro eine enorme Machtfülle. Als „Superminister“ hätte er im Grunde Zugriff auf den gesamten brasilianischen Sicherheitsapparat. Das ist in mancherlei Hinsicht sogar sinnvoll: Viel Energie in der Verbrechensbekämpfung verpufft, weil es keine klare Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Polizeistellen gibt. Das könnte Moro nun tatsächlich besser koordinieren - aber er wäre schwieriger zu kontrollieren. Die Missbrauchsgefahr sieht Guedes als eher gering. Dafür gebe es ausreichend juristische Kontrollmechanismen. „Das Problem dürfte eher sein, diese gewaltige Struktur, die sich aus der Zusammenlegung ergibt, effizient zu managen.“

Das Amt ist noch frisch, erste Ideen äußerte er aber bereits: Die Herabsetzung des Alters für Strafmündigkeit auf 16 Jahre oder die „Flexibilisierung“ des Waffenbesitzes - Punkte, die auch Bolsonaro im Wahlkampf ankündigte. In anderen Punkten geht Moro mit seinem neuen Chef nicht konform. Etwa, wenn es um die Schließung der Grenze zu Venezuela geht. Hintergrund ist die anhaltende Staatskrise im nördlichen Nachbarland, die die größte Flüchtlingsbewegung der südamerikanischen Geschichte in Gang gesetzt hatte. Dort habe der Solidaritätsgedanke Vorrang, so Moro.

Moro ist ein politischer Shootingstar. Schon bald nach seinen ersten Erfolgen in der Korruptionsermittlung forderten einige, er solle als Präsident Brasiliens kandidieren. Soweit ist es noch nicht. Aber: Die Scheu vor dem politischen Amt scheint er abgelegt zu haben. Für Marco Guedes ein mutiger Schritt - schließlich könnte ein politischer Misserfolg die Bilderbuchkarriere zerstören. Zudem rücke er noch mehr in die Öffentlichkeit, was nicht ungefährlich sein kann. „Ich hoffe sehr, dass er Erfolg haben wird“, sagt Guedes. Spätestens dann wäre der noch junge Sergio Moro ein ernst zu nehmender Kandidat für noch höhere Aufgaben in der Zukunft.