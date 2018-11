Italien-Budget - Sackgasse Schuldenstreit

Rom (APA/dpa) - Italiens Populisten stellen sich mit ihren Budgetplänen bewusst gegen die Euro-Schuldenregeln. Die EU steht als Buhmann da, der Wahlkampfversprechen stoppen will. Der Schuldenstreit zwischen Brüssel und Rom ist in einer Sackgasse.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Euro hat die EU-Kommission den Budgetplan eines Mitgliedstaats zurückgewiesen. Doch Italien scheint das nicht zu beeindrucken: Rom will im Budgetstreit vorerst nicht einlenken.

Was ist das Problem?

Um teure Wahlkampfversprechen umzusetzen, will die italienische Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega im kommenden Jahr unverhältnismäßig viele neue Schulden machen. Finanziert werden sollen zum Beispiel ein früherer Pensionseintritt, Steuererleichterungen und eine Grundsicherung nach dem Vorbild von Hartz IV. Italien sitzt allerdings auf einem riesigen Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro, der über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Land ist deshalb innerhalb der Eurozone verpflichtet, seine Schulden mittelfristig zu reduzieren. Mit 2,4 Prozent peilt Rom aber eine deutlich höhere Neuverschuldung an als die zunächst zugesagten 0,8 Prozent der Vorgängerregierung.

Wie rechtfertigt Rom die Mehrausgaben?

Die Regierung ist überzeugt, dass die höheren Ausgaben nötig sind, um der Wirtschaft nach Jahren wieder einen Schub zu versetzen. „Es ist unsere Überzeugung, dass dieser Haushalt das ist, was das Land braucht, um wieder auf die Beine zu kommen“, sagte Vizepremier Luigi Di Maio am Dienstag. Rom wirft Brüssel vor, positive Impulse für das Land und für ganz Europa zu unterschätzen. Finanzminister Giovanni Tria sprach von „wirtschaftlichem Selbstmord“, wenn die 0,8 Prozent wirklich eingehalten würden. Denn Italien leidet seit Jahren an geringem Wirtschaftswachstum. Selbst Experten halten es da für notwendig, mehr zu investieren. Di Maio hatte gesagt, persönlich dafür zu „garantieren“, dass die 2,4 Prozent im nächsten Jahr das Maximum seien und dass Italien diese Zahl nicht reißen werde.

Welche Argumente hat Brüssel?

Aus Sicht der EU-Kommission sind die Pläne Roms nicht mit den europäischen Stabilitätsregeln vereinbar. Zwar will Italien die vorgegebene Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten. Allerdings steht das Land wegen seiner hohen Gesamtverschuldung unter besonderer Beobachtung - erlaubt sind nur 60 Prozent der Wirtschaftsleistung. Italien muss daher strenger haushalten. Es sei verlockend zu versuchen, Schulden mit noch mehr Schulden zu heilen, sagte etwa EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Aber ab einem gewissen Punkt wögen die Schulden und die mit ihnen verbundenen Kosten zu schwer.

Was passiert nun, da Italien an seinen Plänen festhalten will?

Die EU-Kommission könnte bald ein offizielles Defizitverfahren einleiten. Dabei könnten die EU-Partner Italien mehr Budgetdisziplin verordnen. Verstößt Rom auch gegen diese Vorgaben, dürften die Finanzminister theoretisch finanzielle Sanktionen verhängen. In der Praxis ist dies bisher noch nie geschehen.

Wie positionieren sich die anderen Euro-Staaten in dem Streit?

Die Euro-Finanzminister fordern wie Brüssel einen neuen Budgetplan aus Italien, der im Einklang mit dem Euro-Stabilitätspakt steht. Beim jüngsten Treffen der Eurogruppe betonten sie jedoch auch die Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft mit Rom. Die Botschaft an die zuvor in Unruhe geratenen Finanzmärkte: Die Lage ist nicht dramatisch.

Was spricht für Rom?

Dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt alles andere als eindeutig ist und etliche Flexibilitäts- und Zusatzklauseln enthält. Die Budgetüberprüfung sei deshalb eine sehr schwierige Sache, heißt es in EU-Diplomatenkreisen. In der Vergangenheit verstießen zudem gleich reihenweise Staaten gegen die Vorgaben - auch schon Frankreich und Deutschland. Aber: Das sei vor allem während der schweren Finanzkrise gewesen, argumentiert EU-Kommissar Dombrovskis. In dieser Phase hätten höhere Ausgaben etwa als Puffer dienen können, um schwere Folgen abzufedern. Die Staaten seien zudem gegen ihre Defizitprobleme vorgegangen - mittlerweile halten alle Euro-Staaten die Maastricht-Kriterien ein. Die Regierung in Rom stellt sich hingegen offen gegen europäische Regeln und gemeinsame Beschlüsse.

Warum also nun die Strenge?

Die Euro-Finanzminister hatten Italien wegen seiner hohen Verschuldung - noch unter der Vorgängerregierung - auferlegt, sein strukturelles Defizit auszuräumen. Im Gegensatz zum nominalen Defizit werden dort konjunkturelle Schwankungen herausgerechnet. Nach Jahren der Finanzkrise ist Europa derzeit in einer Phase nachhaltigen Aufschwungs. „Die Staaten müssen nun ihre Haushaltsdefizite korrigieren“, sagt Dombrovskis.

Experten halten dabei nicht die Tatsache, dass mehr Schulden aufgenommen werden, für das Problem. Wichtiger sei, wofür das Geld ausgegeben wird. Maßnahmen wie ein geringeres Pensionseintrittsalter zählen in einem überalterten Land wie Italien ihrer Meinung nach nicht zu den richtigen Schritten, um Wachstum zu schaffen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte am Dienstag, die Staatsausgaben etwa für Pensionen - die zweithöchsten in der Eurozone - fräßen schon jetzt wichtige Ressourcen.

Für Ärger in Brüssel sorgt auch der Ton aus Rom. Vor allem die Vizepremiers - Lega-Chef Matteo Salvini und Sterne-Anführer Di Maio - provozieren gern mit ihren harschen Botschaften.

Welche politischen Folgen könnte der Budgetstreit haben?

Er könnte die Stimmung gegenüber der EU noch verschlechtern. Die Staatengemeinschaft und ihre Institutionen in Brüssel sind ohnehin der Sündenbock der Populisten, und Brüssels Härte spielt Europa-Feinden wie Salvini in die Hände. Auf jede kritische Äußerung in Richtung Rom folgt prompt eine Reaktion über die „Feinde“ im „Brüsseler Bunker“.

Zumindest bei den Euro-Finanzministern scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, nicht mehr Feuer ins Öl zu gießen. Im Gegensatz zur letzten Finanzkrise, bei der Griechenland, Spanien, Zypern und andere betroffen gewesen waren und in der scharfe Worte etwa des ehemaligen Eurogruppen-Chefs Jeroen Dijsselbloem die Märkte immer wieder in Aufregung versetzt hatten, gaben sich die Minister bisher sehr zurückhaltend.

Wie geht es jetzt weiter?

Für Mittwoch wurde zunächst keine Reaktion aus Brüssel erwartet. Am 21. November will die EU-Kommission ihre Einschätzungen zu sämtlichen Budgetentwürfen abgeben.