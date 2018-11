Zwischen Melancholie und Electro: Dido ist zurück - Popnews

Wien (APA) - *

Es ist schon eine Weile her, dass Dido von sich reden machte: Die englische Sängerin, die mit ihrem Debüt „No Angel“ und der Single „Thank You“ weltweit bekannt wurde, hat nach einigen Jahren Pause wieder einen neuen Song veröffentlicht. Das ruhige „Hurricanes“ ist der Vorbote für das Album „Still On My Mind“, das am 8. März kommenden Jahres erscheinen soll. Der Song zeigt eingangs eine zurückhaltende Dido, die über dezenter Gitarrenbegleitung singt. Im weiteren Verlauf übernehmen Beats und elektronische Sounds das Kommando, bevor die Musikerin ihr Stück wieder leise ausklingen lässt. Am 11. Mai ist Dido live in der Wiener Stadthalle zu erleben.

Als Schauspieler hat er kaum ein Genre ausgelassen, als Musiker gibt er nun sein Albumdebüt: Der Pianist Jeff Goldblum veröffentlicht mit seinem Mildred Snitzer Orchestra „The Capitol Studios Sessions“, eine Ansammlung von Klassikern, die durch klaren Sound, verspielte Arrangements und eine unprätentiöse Gestaltung punkten. Klar, Stücke wie Herbie Hancocks „Cantaloupe Island“ hat man schon hundertfach gehört, in unterschiedlichsten Formen und Interpretationen, aber Goldblum und seine Mitstreiter versuchen erst gar nicht, das Rad neu zu erfinden. Der seit seinen Jugendtagen an den Tasten sitzende Hollywoodstar weiß, wie er andere ins Rampenlicht rückt und selbst bei den nicht übermäßig häufigen Ausflügen in die erste Reihe gefällt. Für das bei Decca Records erscheinende Album hat er sich auch namhafte Kollegen ins Boot geholt, darunter Trompeter Till Brönner oder Komikerin Sarah Silverman, mit der er sich beispielsweise durch „Me and My Shadow“ croont.

Den hemdsärmeligen Gestus, der ihre Frühphase ausmachte, haben Mumford & Sons längst hinter sich gelassen. Das britische Quartett geht auf seinem neuen Werk „Delta“ den zuletzt eingeschlagenen Weg konsequent weiter und setzt auf radiotaugliche Sounds, pathetische Texte und große Emotionen. Leider hat das nicht mal ansatzweise so viel Charme wie das hölzerne Folkkonstrukt, mit dem Marcus Mumford und Konsorten vor bald zehn Jahren zu einem weltweiten Triumphzug ansetzten. „If I Say“ ist eine leicht elektronisch angehauchte Ballade, die beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus segelt, während das „Guiding Light“ alte Zeiten zitiert, aber nicht wiederbeleben kann. Die Fans können es aber trotzdem nicht erwarten, die Burschen wieder zu sehen - das Konzert am 3. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle ist so gut wie ausverkauft.

Einen „widerwilligen Abschiedsbrief“ an die EU haben The Good, The Bad & The Queen verfasst: Die aus Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) und Afrobeat-Legende Tony Allen bestehende britische Supergroup hat elf Jahre nach ihrem Debüt nun „Merrie Land“ eingespielt. Lag der gesellschaftspolitische Fokus des selbstbetitelten Vorgängers noch auf London, so wendet sich das Quartett nun gewissermaßen nach Außen und nimmt den bevorstehenden Brexit zum Anlass, folkloreartige Stücke mit düsterem Zirkusflair vorzulegen. Ein „Merrie Land“, also fröhliches Land, sei Großbritannien ja ohnehin nie gewesen, erklären die Musiker in Interviews.

Es ist Jeremy Bolms Ordnungseifer zu verdanken, dass seine Band Touche Amore dieses Frühjahr genau auf den Tag zehn Jahre nach dem ersten Konzert ihre 1.000 Show spielen konnte. Immerhin hat der Sänger jeden Gig seit der Bandgründung penibel festgehalten. Was sich im Regent Theater von Los Angeles zugetragen hat, können nun auch jene nachverfolgen, die kein Ticketglück hatten: Als „10 Years/1.000 Shows“ hat die US-Hardcore-Band das Konzert auf CD und Vinyl veröffentlicht, auch ein Live-Video gibt es, das man downloaden oder streamen kann (www.toucheamore.com). Die Rundreise durch die eigene Historie hat dem Quintett sichtlich Spaß gemacht - und Songs wie „~“ verlieren eben auch beim x-ten Einsatz auf den Bühnen dieser Welt nichts von ihrer Energie.