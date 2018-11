Flughafen Wien verdient dank starkem Passagierwachstum gut

Wien/Schwechat (APA) - Der Flughafen Wien hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein starkes Passagierwachstum verzeichnet und den Gewinn deutlich gesteigert. Für das Gesamtjahr erwartet das börsennotierte Unternehmen nun einen Passagierzuwachs von zehn Prozent, „die 27 Mio.-Schwelle in Wien ist damit in Reichweite“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens am Mittwoch.

„Das starke Low-Cost-Wachstum, vor allem durch Laudamotion, Wizz Air und Level, die gute Entwicklung bei Austrian Airlines und die neuen Langstreckenverbindungen sind dafür die wesentlichen Treiber“, so der Flughafen. Das Wachstum werde sich auch 2019 fortsetzen.

Der Nettogewinn stieg in den ersten neun Monaten um 16,5 Prozent auf 133 Mio. Euro, während der Umsatz um 4,9 Prozent auf 596,3 Mio. Euro gestiegen ist. Auch die Nettoverschuldung sei weiter reduziert worden, teilte der Flughafen weiter mit.

