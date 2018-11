Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas tiefer erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Verschärfung des Haushaltsstreits zwischen Italien und der Europäischen Union dürfte die europäischen Aktienmärkte nach der Vortageserholung am Mittwoch schwächer eröffnen lassen. Zudem belastet der massive Ölpreisverfall, der Zweifel am Zustand der Weltkonjunktur nährt. Die Übersee-Börsen lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,38 Prozent. Für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich ein 0,5 Prozent niedrigerer Start ab.

Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU und großer Nervosität an den Finanzmärkten von seinen Schuldenplänen abzuweichen. In der Nacht ließ die italienische Regierung die EU-Frist verstreichen. Die Haushaltsziele für das kommende Jahr änderten sich nicht, erklärte der Vize-Premierminister Luigi Di Maio. Die Regierung wolle mit dem Verkauf von staatlichen Immobilien die Kasse aufbessern. Ob das die Kommission überzeugt, ist fraglich. Italien steuert nun auf ein Defizitverfahren zu. In einem nächsten Schritt können finanzielle Sanktionen folgen.

„Der schnellste Richter über den italienischen Haushalt ist nicht die EU, sondern die Börse. An den Kreditaufschlägen für Italien ist abzulesen, was die Anleger vom Vorgehen Roms halten“, kommentierte dies Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Mit Sorge betrachten Marktteilnehmer zudem die steile Talfahrt der Ölpreise. Am Vortag war der US-Ölpreis um bis zu 7 Prozent eingebrochen. Dies ist der stärkste Verlust innerhalb eines Tages seit mehr als drei Jahren. Marktbeobachter erklärten dies mit der jüngsten Nachfrageprognose der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC). Am Mittwochmorgen setzten die Ölpreise ihre Talfahrt gebremst fort.

Bei den Brexit-Verhandlungen soll es laut britischen Angaben einen Durchbruch gegeben haben. Von der Europäischen Union gibt es hierzu allerdings noch keine Bestätigung. Heute Nachmittag trifft sich das britische Kabinett, um über den Entwurf des Austrittsabkommens zu entscheiden.

