Mountainfilm 2018: Abenteuersport als Hoffnung für Flusslandschaften

Graz (APA) - Zwei noch weitgehend intakte Flussgebiete in Südamerika und Europa waren am Dienstag im Grazer Schubertkino Thema beim diesjährigen Mountainfilm-Festival: Die für einen kolumbianischen Sender produzierte TV-Doku „Entre Rios“ des Kärntner Filmemachers Thomas Miklautsch sowie das Abenteuerfeature „Let it Flow“ des Belgiers Jean Villanueva O‘Driscoll.

„Entre Rios“ begleitet den 13-fachen Klippensprung-Weltmeister Orlando Duque an mehrere Orte im das kolumbianischen Cauca-Tal. Duque, der kommendes Jahr seine aktive Karriere als aktiver Springer endgültig an den Nagel hängen will, lernte Miklautsch vor einigen Jahren in Kärnten kennen.

Die Ambition des Extremsportlers ist es, sich in Hinkunft einerseits für eine nachhaltige ökologische Entwicklung und den Schutz von Natur einzusetzen und seinen Status als sportlicher Nationalheld in seiner Heimat Kolumbien der Förderung junger Talente zu widmen. Der durchwegs auf spanisch produzierte und mit deutschen Untertiteln gezeigte Film erlebte am Dienstag in Graz seine Europapremiere.

„Let it Flow“ wiederum dokumentiert die nicht ganz ohne Missgeschicke verlaufene Bootsbefahrung von vier jungen Männern des rund 270 Kilometer langen, im griechischen Pindos als wilder Gebirgsbach Aoos entspringenden und in Albanien als Vjosa gemächlich in Richtung Adria sich dahin wälzenden Flusses. Die Vjosa gilt als der letzte, von der Quelle bis zur Mündung unverbaute, ökologisch weitgehend intakte Fluss Europas. Auf ihrer Reise filmt sich das Viererteam gegenseitig zu Wasser, an Land (Klettern) und in der Luft (beim Paragleiten).

Laut Filmkommentar sind an der Vjosa und ihren Zuflüssen derzeit bis zu 38 Kraftwerksprojekte in Planung, beziehungsweise beantragt. Albanien ist in den vergangenen Jahren vermehrt von internationalen Energiekonzernen und Kraftwerksbauern als potenzieller Markt in den Fokus gerückt. Das vor über 20 Jahren begonnene Kalivac-Staudammprojekt am Unterlauf der Vjosa scheiterte. Dennoch schockieren die Bilder von den bis heute sichtbar verwüsteten Ufern im betreffenden Flussabschnitt. So mancher im Grazer Publikum mag sich bei dem Anblick an den derzeitigen Zustand der Murufer in den südlichen Stadtteilen erinnert gefühlt haben.

Von der Machart her sind beide Filme ähnlich. Beiden ist ein gewisser kommerzieller Reklamestil in Schnitt und Präsentation zu eigen. Dennoch erscheinen die vom künstlerischen Aspekt her kritisch diskutierbaren Filme als adäquate Mittel zum guten Zweck - und erfüllen damit den erweiterten Kunst- und Kulturbegriff. Mit Film als Medium und Abenteuersport als Motivation werden hier Wege aufgezeigt, wie mit nachhaltigem, „sanftem“ Tourismus Naturgebiete vor der Ausbeutung und der damit einhergehenden Zerstörung durch Konzerne und Finanzinteressen geschützt werden könnten.

Eine kleine technische Panne gab es übrigens bei der Vorführung der Filme am Dienstag. Aus ungeklärter Ursache funktionierte die Farbverwaltung der digitalen Videofiles nicht korrekt, so dass das Publikum die Filme in Sepia-Farben zu Gesicht bekam.

