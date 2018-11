Ökonomen zum Rückgang des deutschen BIP - „Kein Rezessionsbeginn“

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von Juli bis September um 0,2 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet. In ersten Reaktionen hieß es dazu:

Alexander Krüger, Bankhaus Lampe:

„Der Rückgang ist nicht mehr als ein Ausrutscher. Er ist auch das Resultat der Probleme in der Autoindustrie, deren Produktionsverluste derzeit aber bereits aufgeholt werden. Abseits dieses Sondereffekts bleibt die Aufschwungperspektive dennoch gedämpft: Die Kapazitäten sind bereits gut ausgelastet, neue Wachstumsimpulse fehlen, und der globale Handelsstreit drückt auf die Stimmung. Die fetten Wachstumsjahre sind vorbei.“

Andreas Rees, UniCredit:

„Der Rückgang im dritten Quartal ist ein Ausrutscher und nicht der Beginn einer Rezession. Mehrere Sonderfaktoren haben die Wirtschaft nach der Sommerpause gedrückt. Die Umstellungsschwierigkeiten in der Autobranche bei WLTP haben sowohl die Industrieproduktion als auch die Exporte stark belastet. Das alleine dürfte mindestens zwei bis drei Zehntel Punkte beim Wachstum gekostet haben. Und dann kommt noch Volatilität beim Einzelhandel und Bau dazu. Beide Bereiche sind im dritten Quartal unter ihren Möglichkeiten geblieben, nachdem sie im Frühjahr stark zugelegt haben.

Mit fundamentalen Problemen hat das aber nichts zu tun, im Gegenteil. Bereits im vierten Quartal wird die deutsche Wirtschaft wieder stark zulegen. Der Blick in 2019 ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden: Die Auswirkungen des Protektionismus, langsameres Wachstum in China und auch die US-Wirtschaft sollte über kurz oder lang ein oder zwei Gänge zurück schalten, da der Fiskalimpuls ausläuft. Die Binnenwirtschaft in Deutschland dürfte aber auch im nächsten Jahr noch ordentlich zulegen. Ein Wachstum von mindestens 1,5 Prozent oder etwas mehr ist 2019 drin.“

Andreas Scheurle, DekaBank:

„Deutschland hat kein Konjunkturproblem, sondern ein Automobilproblem. Aufgrund der schleppenden Zertifizierung der Automobiltypen musste die Automobilproduktion spürbar gedrosselt werden, mit Kollateralschäden auch für andere Branchen.

Bei aller Vorsicht sprechen derzeit die meisten Argumente dafür, dass auf den konjunkturellen Hochsommer zunächst ein milder Herbst folgt. Das schließt gelegentliche Herbststürme wie im dritten Quartal nicht aus, doch frostige Wirtschaftstemperaturen unter null Grad sind im kommenden Jahr nicht zu erwarten.“

Jörg Krämer, Commerzbank:

„Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft, weil die deutsche Autoindustrie Probleme mit der Einführung neuer Abgastests hatte. Aber auch ohne diesen Effekt wäre die deutsche Wirtschaft wegen nachlassender Nachfrage aus China kaum noch gewachsen. Wir revidieren unsere Deutschland-Prognose für 2018 von 1,8 auf 1,5 Prozent.“

Jörg Zeuner, KFW:

„Die Automobilindustrie zieht wegen WLTP die Produktionsnotbremse und bringt den deutschen Konjunkturzug vorübergehend nicht nur zum Stillstand, er rollt sogar etwas rückwärts. Schon im vierten Quartal dürfte er wieder Fahrt aufnehmen, jedoch ohne das hohe Tempo der jüngeren Vergangenheit sobald wieder zu erreichen. Hierfür sprechen nicht nur die nachlassenden Impulse aus der Weltwirtschaft, sondern auch die inzwischen engen Kapazitäten, besonders am Arbeitsmarkt. Die Investitionsdynamik in den Firmen bleibt hinter früheren Aufschwüngen zurück - verständlich angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten im internationalen Umfeld. Mit dem US-Protektionismus, dem haushaltpolitischen Konfrontationskurs Italiens und einem trotz erster Einigungssignale mit der EU noch immer möglichen No-Deal-Brexit sind die Abwärtsrisiken groß.“