Olympia: Calgary 2 - IOC bedauert das erwartete Nein

Lausanne (APA/dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat mit Bedauern auf das negative Referendum für Olympische Winterspiele 2026 in Calgary reagiert. „Es ist enttäuschend, dass die Argumente bezüglich der sportlichen, sozialen und langfristigen Vorteile einer Austragung der Olympischen Spiele die Abstimmung nicht beeinflusst haben“, teilte das IOC am Mittwoch in einer Stellungnahme mit.

Es sei aber nach den politischen Diskussionen und den Unsicherheiten in den vergangenen Tagen „keine Überraschung“ mehr gewesen. Die IOC-Vollversammlung trifft die Entscheidung über den Ausrichter am 24. Juni 2019 in Lausanne.