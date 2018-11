Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch einheitlich mit tieferen Notierungen in die Sitzung gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit minus 1,08 Prozent bei 3.189,97 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,91 Prozent auf 11.368,35 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,68 Prozent auf 7.005,63 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die Abschläge vor allem auf die Verschärfung des Haushaltsstreits zwischen Italien und der Europäischen Union. Zudem belastet der massive Ölpreisverfall, der Zweifel am Zustand der Weltkonjunktur nährt. Die Übersee-Börsen lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU und großer Nervosität an den Finanzmärkten von seinen Schuldenplänen abzuweichen. In der Nacht ließ die italienische Regierung die EU-Frist verstreichen. Die Haushaltsziele für das kommende Jahr änderten sich nicht, erklärte der Vize-Premierminister Luigi Di Maio. Die Regierung wolle mit dem Verkauf von staatlichen Immobilien die Kasse aufbessern. Ob das die Kommission überzeugt, ist fraglich. Italien steuert nun auf ein Defizitverfahren zu. In einem nächsten Schritt können finanzielle Sanktionen folgen.

Bei den Brexit-Verhandlungen soll es laut britischen Angaben einen Durchbruch gegeben haben. Von der Europäischen Union gibt es hierzu allerdings noch keine Bestätigung. Heute Nachmittag trifft sich das britische Kabinett, um über den Entwurf des Austrittsabkommens zu entscheiden.

Auch aktuelle Konjunkturnachrichten könnten für Bewegung sorgen: Die deutsche Wirtschaft ist in den Sommermonaten erstmals seit mehr als drei Jahren wieder geschrumpft, war in der Früh bekannt geworden. Im weiteren Verlauf stehen unter anderem noch Daten zum europäischen Bruttoinlandsprodukt sowie Konsumentenpreise in den USA zur Veröffentlichung an.

Auch zahlreiche Unternehmensergebnisse lieferten Impulse. Negative Währungseffekte haben dem deutschen Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck das dritte Quartal verhagelt. Die Aktien zeigten sich im Frühhandel 0,8 Prozent schwächer.

Der deutsche Energiekonzern RWE hat nach Gewinneinbußen seine Jahresprognose bestätigt. Die Aktien zogen um 1,4 Prozent an. Auch E.ON ist nach neun Monaten weiter auf Kurs. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern seine Prognose, geht aber nun davon aus, das obere Ende der Spannen bei bereinigtem Ebit und Nettoergebnis zu erreichen. E.ON-Aktien lagen im Frühhandel 1,2 Prozent im Plus.

Die Schweizer Baloise hat in den ersten neun Monaten 2018 etwas weniger Prämien eingenommen als im Jahr davor. Baloise-Aktien zeigten sich bis dato um ein Prozent schwächer.

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 zeigten sich die Autowerte unter den wenigen Gewinnern. BMW lagen knapp ein Prozent im Plus, VW Vorzüge stiegen 0,7 Prozent und Daimler gewannen 0,5 Prozent.

