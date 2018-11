Brexit - Sondergipfel könnte am 25. November Einigung absegnen

Brüssel (APA) - Ein EU-Gipfel zur Annahme der Brexit-Einigung mit Großbritannien könnte möglicherweise nächstes Wochenende in Brüssel stattfinden. Sollte das britische Kabinett in London am heutigen Mittwoch den Text der Verhandler billigen, könnte ein Gipfel am 25. November in Brüssel auf Schiene gebracht werden, hieß es in Ratskreisen in Brüssel.

Die Verhandler Großbritanniens und der EU haben sich am Dienstag auf einen Text verständigt, der eine Lösung der schwierigen Irland-Grenzfrage vorsieht. Demnach soll eine harte Grenze zwischen der zur EU gehörenden Republik Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden, indem Großbritannien zeitlich befristet in der Zollunion und Nordirland auch weitgehend im Binnenmarkt verankert bleibt. Es ist offen, ob die britische Premierministerin Theresa May den Kompromiss in ihrer Regierung und im britischen Parlament durchbringt.

Ein Brexit-Sondergipfel müsste von EU-Ratspräsident Donald Tusk einberufen werden. Das ursprünglich genannte Datum für einen solchen Sondergipfel, der 17./18. November, ist nach Angaben von Diplomaten mittlerweile nicht mehr wahrscheinlich.

Am Nachmittag (15.00 Uhr) beraten die EU-Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten unter österreichischem Vorsitz über den Text zur Brexit-Einigung. Das 500-seitige Dokument regelt Details des Austrittsvertrags, neben der Irland-Grenzfrage etwa auch die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt sowie die britischen Finanzschulden bei der EU in Höhe von etwa 45 Mrd. Euro.

Der Austrittsvertrag wird von einer politischen Erklärung begleitet, die Eckpunkte der künftigen Handelsbeziehungen klar machen soll. Nach britischen Medienberichten fällt die Erklärung kurz aus.

Bis zu einem neuen Freihandelsabkommen soll ab dem britischen Austritt am 29. März 2019 eine 21-monatige Übergangsfrist gelten, in der Großbritannien nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten ist, aber wie ein Mitglied weiterhin alle Verpflichtungen erfüllen muss.