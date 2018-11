Pkw-Lenkerin in Vöcklamarkt von eigenem Auto mitgeschleift

Vöcklamarkt (APA) - Eine 63-jährige Pkw-Lenkerin hat am Dienstagabend in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) besonders vorsichtig sein wollen und ist, um niemanden anzufahren, vor dem Rückwärtsfahren ausgestiegen. Dabei wurde sie vom losrollenden eigenen Auto mitgeschleift und schwer verletzt. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch in einer Presseaussendung.

Die Frau hatte eine Bekannte heimgebracht. Nachdem diese ausgestiegen war, wollte sich die Lenkerin noch verabschieden, sich aber vor allem vor dem Zurückfahren vergewissern, dass hinter ihrem Wagen niemand vorbeigeht. Deshalb trat sie mit einem Fuß aus dem Fahrzeug und schaute zum Heck. In diesem Augenblick begann der Pkw rückwärts die abschüssige Einfahrt hinunter zu rollen.

Die Frau versuchte noch, ihr Auto zu stoppen. Aber sie wurde rund 50 Meter weit mitgeschleift, bis der Wagen von einem Baum gestoppt wurde. Die 63-Jährige wurde mit dem Notarztwagen in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.