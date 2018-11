Grazer Oper bringt Familienmusical über Shakespeare

Graz (APA) - Die Tradition des vorweihnachtlichen Familienmusicals setzt das Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty auch heuer fort. Mit der Uraufführung von „Wie William Shakespeare wurde“ soll ein Einblick in die Jugend des großen Dichters gegeben werden. Wolfgang Adenberg und Marc Schubring verwendeten zahlreiche Originalzitate und kleideten sie in flotte Musik, inszenieren wird Michael Schilhan.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der 13-jährige William, der in Stratford lebt und sich mit Schulproblemen herumschlägt, obwohl er wesentlich lieber schreiben würde. Er möchte mit seinen Werken nicht nur die Welt, sondern vor allem das Herz der schönen Juliet erobern. Als sein Vater sein Vermögen verliert, endet fürs Erste der Traum und er landet in der väterlichen Handschuhwerkstatt. Eine Aufführung zu Ehren von König Elisabeth gibt den Ausschlag, er erkennt, wo er wirklich hin möchte.

Das preisgekrönte Autorenteam Schubring und Adenberg hat eine fiktive Jugendgeschichte aus den äußerst raren Fakten über Shakespeare gewoben und mit zahlreichen Zitaten durchsetzt. Das Stück behandelt auch die Visionen und Wünsche von jungen Menschen unabhängig von der Zeit, in der sie leben. Die Frage, inwieweit Anpassung nötig ist oder lieber ein individueller Weg gesucht werden soll, steht ebenfalls im Raum.

Dass Shakespeare nichts für Jugendliche sei, stellte Wolfgang Adenberg in Abrede: „Ich möchte entschieden widersprechen, dass Shakespeares Werke nichts für Kinder seien. Man muss ihnen ja nicht gleich ‚Titus Andronicus‘ vorsetzen, aber ich denke, dass zum Beispiel ‚Der Sommernachtstraum‘, ‚Der Sturm‘ oder ‚Romeo und Julia‘ auch für Kinder interessant sein können, wenn sie entsprechend inszeniert werden.“ Kinder und Jugendliche seien heute eine andere Sprache und eine andere Erzählweise gewöhnt, so der Autor. „Diese Sprache kommt in unserem Musical in vielen Zitaten vor, aber so gering dosiert, dass sie Interesse weckt, ohne abzuschrecken. Schön wäre es, wenn wir mit unserem Stück bei einigen die Bereitschaft wecken könnten, sich vielleicht doch einmal auf ein echtes Shakespeare-Stück einzulassen, auf den Rhythmus, den Klang und die Schönheit der Sprache, auf die menschlichen und psychologischen Tiefen.“

(S E R V I C E - „Wie William Shakespeare wurde“ von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg. Uraufführung im Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty am 18. November 2018. Regie: Michael Schilhan, musikalische Leitung: Maurizio Nobili, Ausstattung: Johanna Ralser. Mit: Dennis Hupka (William), Florian Stanek, Ben Ruffin, Jutta Panzenböck, Amelie Bauer, Terry Chladt, Stefan Moser, Alfred Haidacher. http://www.nextliberty.com)