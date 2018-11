Leitbörsen in Fernost mehrheitlich im Minus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich schwächer tendiert. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg leicht um 0,16 Prozent auf 21.846,48 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor hingegen 0,54 Prozent auf 25.654,43 Einheiten. Der Shanghai Composite gab 0,85 Prozent auf 2.632,24 Punkte nach.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit negativen Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.112,79 Zählern mit minus 0,09 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor deutlich um 1,69 Prozent auf 5.822,30 Einheiten.

Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgte laut Marktbeobachtern vor allem der jüngste Ölpreisverfall, der Zweifel am Zustand der Weltkonjunktur nährt. Am Vortag war der US-Ölpreis um bis zu 7 Prozent eingebrochen. Dies ist der stärkste Verlust innerhalb eines Tages seit mehr als drei Jahren. Marktbeobachter erklärten dies mit der jüngsten Nachfrageprognose der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC).

Belastend wirkten zudem durchwachsene Konjunkturdaten aus China. Während Industrie und Investitionen positiv überraschten, enttäuschte der Einzelhandel. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel um ein Prozent.

Die Börsen Japans schafften hingegen kurz vor dem Handelsende noch den Sprung in die Gewinnzone. Dabei ragten erneut die Aktien von Softbank mit einem Plus von mehr als viereinhalb Prozent positiv heraus. Die Anleger blicken weiter auf den Börsengang der gleichnamigen Mobilfunktochter des Technologiekonzerns Mitte Dezember. Die Transaktion gilt als einer der wichtigsten Börsengänge des Jahres.

Auch aktuelle Konjunkturnachrichten aus Japan rückten in den Fokus: Naturkatastrophen und rückläufige Exporte haben die japanische Wirtschaft im Sommer ausgebremst. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte im dritten Quartal verglichen mit dem Frühjahr um 0,3 Prozent, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Aufs Jahr hochgerechnet ergab das einen Rückgang um 1,2 Prozent - mehr als von Analysten erwartet.

An der Börse von Sydney zählten einige Bankwerte und Rohstoff-Titel zu den größeren Verlierern. So büßten Westpac Banking gut drei Prozent an Wert ein und Commonwealth Bank verloren 2,4 Prozent. Rio Tinto schwächten sich um 2,6 Prozent ab und BHP Billiton sanken um 2,3 Prozent.