Radsport: Lettischer BMX-Olympiasieger Strombergs beendete Karriere

Riga (APA/dpa) - Der zweifache lettische BMX-Olympiasieger Maris Strombergs hat sein Karriereende verkündet. „Es ist nicht leicht, sich von etwas zu verabschieden, was ich seit dem fünften Lebensjahr getan habe, aber es ist an der Zeit“, schrieb der 31-jährige am Dienstagabend auf Instagram.

„Ich bin dankbar dafür, was der Sport mir gegeben hat. Ich bereue nichts und freue mich auf das, was als Nächstes passieren wird.“ Als Grund für seine Entscheidung gab Strombergs die Geburt seines Sohnes und die Entwicklung des BMX-Sports an. „Ich wollte es nicht zu einem Vollzeithobby machen“, sagte er in einem auf seiner Homepage veröffentlichten Podcast.

Der in den USA lebende Strombergs gilt als Legende im BMX-Sport und in seinem Heimatland. Lettlands erfolgreichster Olympionike gewann 2008 die Olympia-Premiere der Trendsportart in Peking und wiederholte seinen Triumph 2012 in London. 2016 in Rio schied er überraschend im Viertelfinale aus.