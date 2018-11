Kinderzahl in Deutschland in 20 Jahren um 14 Prozent gesunken

Berlin (APA/AFP) - Die Zahl der Kinder in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren um 14 Prozent gesunken. Das geht aus einem am Mittwoch in Berlin vorgestellten neuen Datenreport zur sozialen Lage hervor, den die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Statistischen Bundesamt und Forschungseinrichtungen herausgab.

2017 lebten demnach 13,4 Millionen Minderjährige in Privathaushalten, 2007 waren es noch 15,7 Prozent gewesen. Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sank in dem Zeitraum von 19 auf 16 Prozent, wie die beteiligten Institutionen in Berlin bekannt gaben. Die Auswertung amtlicher Statistiken und Ergebnissen der Sozialforschung zeigte außerdem, dass der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher in Deutschland trotz guter Wirtschaftslage stagniert. Im vergangenen Jahr zählten im Schnitt 15,2 Prozent aller Minderjährigen zu dieser Kategorie.