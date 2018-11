Ladendiebe lieferten sich im Burgenland Verfolgungsjagd mit Polizei

Zurndorf (APA) - Nach einem Ladendiebstahl in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) haben sich Montagabend vier Verdächtige mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Das Quartett konnte zunächst entkommen, wurde jedoch wenig später entdeckt und flüchtete in einem Pkw. Der Wagen krachte schließlich gegen einen Baum. Zwei Insassen wurden festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Vier hatte sich einen Supermarkt als Tatort ausgesucht, wo sie Waren im Wert eines dreistelligen Betrages mitgehen ließen. Nach dem Diebstahl flüchteten ein Mann und eine Frau zu Fuß und ein Pärchen in einem Auto. Eine Polizistin bemerkte auf der Heimfahrt nach Dienstende das gesuchte Fahrzeug und alarmierte ihre Kollegen.

Doch der Wagen, in dem sich nun alle vier Verdächtigen befanden, ließ sich laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland nicht stoppen und raste mit hohem Tempo davon. Einer Straßensperre auf der B10 wichen die Flüchtenden über ein Feld aus.

Schließlich kam der Pkw bei Parndorf in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Insassen flüchteten zu Fuß. Für ein Pärchen auf dem Rücksitz klickten die Handschellen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen bereits eine Festnahmeanordnung bestand. Die 28-jährige Frau war wegen eines Eigentumsdelikts vorgemerkt. Beide wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Die Fahndung nach ihren Komplizen verlief vorerst erfolglos.