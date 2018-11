Mountainfilm 2018: „Rückkehr der Wölfe“ sorgt für biologische Balance

Graz (APA) - Der Wolf kehrt zurück - in unsere Naturräume und in die Diskussion. Einer der Eröffnungsfilme des Mountainfilmfestival Graz am Dienstag befasste sich mit der Thematik. „Die Rückkehr der Wölfe - das Wunder im Yellowstone Nationalpark“ beschreibt die Wiederansiedlung des dort ausgerotteten Wolfs. Geplant war die Reduktion der Wapiti. Doch profitierten offenbar auch andere Tiere - und die Vegetation.

Das Problem war offenkundig - die hohe Anzahl der Wapiti-Hirsche im ersten Nationalpark der Welt - gegründet 1872 - beeinträchtigte die Vegetation, vor allem junge Weiden, Erlen und Pappeln erreichten durch Wildverbiss kaum mehr als Strauchhöhe. Der natürliche Feind der Wapitis, der Wolf, war in dem Riesenpark in Wyoming 1926 abgeschossen worden. Und im Park dürfen Tiere nicht gejagt werden. „Damals dachte man so: Es gab gutes Wild, das waren Pflanzenfresser wie die Wapitis. Und es gab böses Wild, das waren jene, die die Wapitis und andere jagten, die Puma, Wölfe und teils auch die Bären“, erzählte Park Ranger Douglas Smith in „Die Rückkehr der Wölfe - das Wunder im Yellowstone Nationalpark“ der Deutschen Jürgen Hansen und Simone Stripp. Der Film tritt in der Kategorie „Natur & Umwelt“ an.

In den Jahrzehnten von den 1920ern bis knapp vor Ende des Jahrtausends wuchs die Zahl der Wapitis unaufhörlich bis zu 20.000 Stück. Deren Nahrungsbedarf setzte den Laubhölzern zu, deren Fehlen wiederum die Biber dezimierte. Deren Aufstauen von Bächen führte im Verein mit dem trockener werdenden Klima zum Rückgang von vielen Feuchtbiotopbewohnern. Die Ausrottung ihrer Fressfeinde, der Wölfe nutzten die Kojoten, die Kleintiere dezimierten, resümierten Smith und die Wissenschafter Eric Larsen von der Universität Wisconsin sowie Luke Painter von der University of Oregon.

Mitte der 1990er siedelte die Parkverwaltung die ersten in Kanada gefangenen Wölfe im Nationalpark an. In den folgenden 20 Jahren sank die Zahl der Wapitis auf rund 6.000 Stück - wohl auch bedingt durch zunehmende Dürre. Auch das Verhalten der großen Hirschtiere änderte sich - sie wichen zunehmend auf hochgelegene Weideplätze aus. Das Wiederauftauchen des Raubtiers Puma trug offenbar einen Teil dazu bei. Und die Schösslinge der Laubbäume erlitten zwar immer noch Verbissschäden, konnten sich stellenweise aber gut bis hin zur Waldbildung erholen. Was wiederum den Biber wieder anlockte und zu erhöhter Biodiversität führte. Damit habe man nicht gerechnet, so die Wissenschafter.

Auch in den nordwestlichen US-Bundesstaaten Oregon, Montana, Idaho und Wyoming gab es eine Diskussion um die Wiederansiedlung der bis zu 40 „Kanadier“ im Nationalpark, mit den 1990ern und Anfang der 2000er-Jahre früher als in Mitteleuropa. Von Viehzüchtern im Umkreis des Parks war befürchtet worden, dass aus dem Nationalpark abwandernde Wölfe Weidetiere reißen könnten. Die überwiegende Anzahl der Wölfe blieb jedoch im fast 9.000 Quadratkilometer großen Parkareal. Von rund 40 Tieren stieg die Zahl der Isegrims im Park auf bis zu 170 und pendelte sich in den vergangenen Jahren auf rund 100 in mehreren Rudeln ein.

Eine Erholung der Vegetation als sozusagen Sekundärziel der Wiederansiedlung hatte man anfangs gar nicht im Auge. Dazu seien auch die Zusammenhänge nicht bekannt gewesen. „Und die Natur ist ohnehin alles andere als einfach, sie ist komplex“, sagte Smith von der Parkverwaltung. Ein wahres Wort - und sie bringt den bisweilen enthusiastischen Stil des Films (produziert für das ZDF in Kooperation mit Arte) mit wundervollen Naturbildern - wieder etwas auf den Boden. Denn den hundertprozentigen Beweis der Wechselwirkung zwischen Wolf und Vegetationserholung gibt es nicht - wiewohl viele Anzeichen dafür sprechen.

