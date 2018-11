Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis erholt sich etwas

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag mit etwas erholten Notierungen gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 66,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 65,47 Dollar.

Nach der Talfahrt am Dienstag ging es mit den Ölpreisen wieder etwas nach oben. „Die Ölpreise befanden sich gestern im freien Fall. Brent rutschte 6,6 Prozent in die Tiefe und fiel zeitweise unter 65 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Mitte März. Noch schlimmer erging es WTI, das mit gut sieben Prozent den stärksten Tagesrückgang seit mehr als drei Jahren erlitt und auf ein 12-Monatstief von weniger als 55 Dollar abstürzte“, schreiben die Commerzbank-Analysten in ihrer Tagesinfo.

Auslöser war laut Experten-Einschätzung US-Präsident Trump, der Montagabend via Twitter die OPEC dazu aufforderte, die Produktion nicht zu kürzen. Verstärkend wirkte laut Commerzbank-Einschätzung zudem der veröffentlichte OPEC-Monatsbericht, der die dringende Notwendigkeit einer Produktionskürzung aufzeigte. Denn die OPEC reduzierte den Bedarf an OPEC-Öl für 2019 nochmals deutlich und sieht den Ölmarkt im nächsten Jahr bei unveränderter OPEC-Produktion überversorgt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 67,01 Dollar pro Barrel deutlich gefallen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 69,82 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit Abschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.198,37 Dollar (nach 1.203,10 Dollar am Dienstag) gehandelt.