Mazedonischer Innenminister: Gruevski passierte Grenze illegal

Skopje (APA) - Nach der Flucht des früheren mazedonischen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski nach Ungarn untersucht das mazedonische Innenministerium weiter, wie es dazu gekommen ist. Gruevski, dessen Reisepass bereits 2017 eingezogen worden war, dürfte die Grenze illegal übertreten haben, sagte Innenminister Oliver Spasovski am Dienstagabend dem TV-Sender „Kanal 5“.

Gruevski habe kein Flugzeug für seine Flucht genutzt. Er habe die Grenze wohl außerhalb der Grenzübergänge illegal passiert, so der Innenminister. Die grüne Grenze werde zwar von Grenzstreifen bewacht, könne aber nicht hermetisch abgeriegelt werden, erklärte der Minister.

Das Innenministerium geht auch davon aus, dass Gruevski Fluchthelfer hatte. Ob diese von einzelnen Personen aus der nationalkonservativen VMRO-DPMNE, deren Chef er jahrelang war, geleistet wurde, wird noch untersucht. Spasovski bestätigte auch, dass ihm seitens ungarischer Innenministeriumskollegen bestätigt worden sei, dass sich Gruevski in Ungarn aufhalte.

Der frühere Premier war rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Haftstrafe sollte er in der Vorwoche antreten, erschien jedoch nicht in der Haftanstalt. Anfang der Woche wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Nachdem er selbst am Dienstag seinen Aufenthalt in Budapest bestätigte, wird in Skopje nun auch ein internationaler Haftbefehl erwartet.

Gegen Gruevski laufen derzeit noch mehrere andere Prozesse wegen Amtsmissbrauchs während seiner Amtszeit (2006-2017).