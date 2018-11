Wiener Rentenmarkt im Vormittagshandel kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitag im Vormittagshandel kaum verändert gezeigt. Die meisten Benchmark-Anleihen traten auf der Stelle, lediglich länger laufende Anleihen gaben etwas nach. Auch deutsche Staatsanleihen zeigten sich behauptet.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland gaben den Anleihen keinen stärkeren Auftrieb. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung erstmals seit Anfang 2015 wieder gesunken. Außerdem war der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) etwas stärker als erwartet ausgefallen.

Deutliche Kursverluste gab es hingegen bei italienischen Anleihen, während die Renditen im Gegenzug zulegten. Die Regierung in Rom war zuvor im Haushaltsstreit mit der EU hart geblieben und hatte von der geplanten Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr keine Abstriche gemacht.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA bringen. „Diese dürften im Oktober zugelegt haben. Dazu beigetragen haben unter anderem wohl die Benzinpreise, die im Berichtsmonat gestiegen sind“, schreiben die Analysten der Helaba.

Heute um 11:35 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,26 um 10 Ticks unter dem letzten Settlement von 160,36. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,39, das Tagestief bei 160,21. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 18 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 189.897 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,47 (zuletzt: 1,43) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,61 (0,61) Prozent, die fünfjährige mit -0,07 (-0,07) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 41 (zuletzt: 39) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 17 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 100,70 101,10 1,47 41 101,95 Bund 28/01 10 0,75 101,20 101,28 0,61 27 101,4 Bund 23/03 5 0,00 100,31 100,51 -0,07 17 100,43 Bund 20/01 2 3,90 107,44 107,55 -0,57 7 107,53 ~