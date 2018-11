Brexit - Tag der Entscheidung in London

London/Wien (APA) - 874 Tage nach dem historischen Austrittsvotum der Briten heißt es am heutigen Mittwoch „Crunch-time“ (Jetzt geht es um die Wurst) in Sachen Brexit. In einer Kabinetts- und darauffolgenden Parlamentssitzung wird sich zeigen, ob Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Plan durchbringt. Scheitert sie, sind bis zu einem neuerlichen Referendum viele Szenarien möglich. Eine Standortbestimmung:

DAS KABINETT - May muss ihren umstrittenen Plan zunächst einmal durch die Regierung bringen. Medienberichten zufolge gibt es mehrere Kritiker, die mit einem Rücktritt gedroht haben. Am häufigsten werden dabei Brexit-Minister Dominic Raab und Entwicklungsministerin Penny Mordaunt genannt, aber auch Verteidigungsminister Liam Fox, Arbeitsministerin Esther McVey sowie die Fraktionschefin im Unterhaus, Andrea Leadsom. Mordaunt soll verlangt haben, die Abstimmung im Kabinett und danach im Unterhaus freizugeben. May hat bereits im Sommer zwei Rücktritte prominenter Brexiteers, des damaligen Außenministers Boris Johnson und des Brexit-Ministers David Davis, verkraftet. Sie zählen mittlerweile zu den schärfsten Kritikern ihres Kurses. Johnson tut wenig, um seine Ambitionen auf eine Nachfolge Mays zu verhüllen.

DIE UNIONISTEN - Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) spielt oberflächlich betrachtet die Schlüsselrolle, ist sie doch die Mehrheitsbeschafferin für Mays Konservative, die im Unterhaus nur 315 der 650 Abgeordneten haben. Allerdings nimmt die Regionalpartei in der wichtigsten Streitfrage der Brexit-Verhandlungen, der Vermeidung einer Grenze zwischen Nordirland und Irland, eine Hardliner-Rolle ein. Die Unionisten möchten um jeden Preis vermeiden, dass Nordirland wirtschaftlich vom Rest des Königreichs abgespalten wird. Deswegen gilt als unwahrscheinlich, dass sie dem Deal zustimmen. Freilich könnten die Stimmen der zehn DUP-Abgeordneten ohnehin zu wenig sein, um den Brexit-Deal durch das Parlament zu bringen, weil es Schätzungen zufolge 30 bis 40 Rebellen innerhalb von Mays Konservativen gibt, die gegen das Abkommen stimmen wollen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie letztlich doch noch einschwenken, weil ein Scheitern des Deals der oppositionellen Labour Party den Weg an die Macht ebnen könnte.

DIE OPPOSITION - Angesichts der erwarteten Rebellion im Regierungslager richten sich die Blicke auf die oppositionelle Labour Party. Ihr Anführer Jeremy Corbyn gilt als EU-Skeptiker, dem wenig am Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union liegt. Deshalb, und um euroskeptische Abgeordnete und Wähler bei der Stange zu halten, ist er einer offenen Konfrontation mit May in Sachen Brexit ausgewichen. Die Premierministerin hofft, dass Labour ihren Deal durch Stimmenthaltung passieren lassen könnte. Freilich steht Corbyn in dieser Frage auch unter massivem innerparteilichen Druck. In einer ersten Reaktion sagte er am Dienstag, dass Labour gegen das Abkommen stimmen werde, wenn es nicht die sechs inhaltlichen Anforderungen erfülle, die die Partei formuliert hat. So macht sich Labour dafür stark, dass Großbritannien weiterhin in einer Zollunion mit der EU verbleibt, was von den Tories abgelehnt wird. Nicht ausgeschlossen wird, dass Corbyn auch Druck aus den EU-Staaten bekommen könnte, im Unterhaus ein Auge zuzudrücken - um einen drohenden „Hard Brexit“ zu vermeiden. Aufschluss über das Verhalten der Oppositionspartei könnte es schon am Mittwochnachmittag geben, wenn sich May im Unterhaus der wöchentlichen Fragestunde durch Corbyn stellen muss.

NEUWAHLEN - Bekommt May den Segen ihres Kabinetts für den Plan und stimmt auch ein EU-Sondergipfel Ende November ihm zu, will die Premierministerin Anfang Dezember das Unterhaus abstimmen lassen. Für den Fall eines Scheiterns dürfte sie die Flucht nach vorne suchen. Vorgezogene Neuwahlen könnten ihr ein Mandat für den umstrittenen Deal geben. Beobachter schließen nicht aus, dass ihr das gelingen könnte, unter Verweis auf den sonst unvermeidbaren „Hard Brexit“ mit 29. März 2019. Freilich hatte May mit vorgezogenen Neuwahlen kein Glück. Im Vorjahr verspielte sie die Tory-Mehrheit in einem Versuch, sich durch Neuwahlen ein stärkeres Mandat für die Brexit-Verhandlungen zu verschaffen.

STURZ DER REGIERUNG - In London wird heftig darüber spekuliert, dass May über den Brexit-Deal stürzen könnte. Johnson trommelt bereits massiv gegen die Vereinbarung, die Großbritannien seiner Ansicht nach zu einem „Vasallenstaat“ mache. Auch der einflussreiche Abgeordnete Jacob Rees-Mogg hat sich ablehnend geäußert. Seine Kollegin Nadine Dorries rief offen zu einer Rebellion gegne May auf. „Das Glück gehört den Mutigen. Heute ist der entscheidende Tag“, twitterte sie. Dagegen lancierte Ex-Parteichef William Hague einen fast flehentlichen Appell an die Partei, geeint zu bleiben, weil sonst eine Labour-Regierung drohe. Der UKIP-Europaabgeordnete Patrick O‘Flynn berichtete unter Berufung auf Tory-Kreise, dass bis zum Wochenende bereits 48 konservative Unterhausabgeordnete für ein Misstrauensvotum gegen May unterzeichnet haben.

ZWEITES REFERENDUM - Weiterhin äußerst unwahrscheinlich ist das erklärte Wunschszenario vieler EU-Partner: Ein zweites Referendum über den Brexit. Zwar zeigen Umfragen jüngst eine deutlich gestiegene EU-Zustimmung, doch sind die Briten auch mehrheitlich der Meinung, dass die im Juni 2016 getroffene Entscheidung respektiert werden müsse. May hat ein Referendum strikt ausgeschlossen, Corbyn will lieber Neuwahlen haben, und die Brexiteers sind ohnehin dagegen.

