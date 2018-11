EuGH-Urteil: Private Anbieter in Italien dürfen Urnen aufbewahren

Luxemburg/Rom (APA/dpa) - Urnen mit der Asche von Toten dürfen in Italien nach EU-Recht auch von privaten Anbietern aufbewahrt werden. Mit dieser Entscheidung erklärte der Europäische Gerichtshof am Mittwoch das Verbot solcher Dienstleistungen, das eine Gemeinde ausgesprochen hatte, für unzulässig. Die Luxemburger Richter stärkten damit die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen (Rechtssache C-342/17).

In Italien ist es neben der Möglichkeit einer Friedhofsbestattung auch erlaubt, Urnen mit der Asche von Angehörigen zuhause aufzubewahren. Als weitere Alternative bieten private Unternehmen Gedenkräume an, in denen Angehörige die Urnen verwahren und besuchen können. Die norditalienische Stadt Padua hatte es solchen Anbietern 2015 untersagt, Urnen mit Asche aufzubewahren. Die Gemeinde begründete dies mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und der angemessenen Achtung der Verstorbenen.

Dagegen hatten ein Unternehmen und eine Kundin, die die Urne ihres Ehemanns dort verwahren lassen wollte, geklagt. Das zuständige italienische Gericht wollte vom EuGH wissen, ob das Verbot Paduas der EU-weiten Niederlassungsfreiheit entgegensteht.

Das EU-Gericht sah das Verbot als nicht gerechtfertigt an. Bei Asche von Toten gebe es keine gesundheitlichen Bedenken. Auch die Begründung, dass ein angemessenes Gedenken in Räumen privater Unternehmen nicht möglich sei, erkannten die Richter nicht an.

Das Urteil des EuGH gilt vor dem Hintergrund italienischen Rechts. In Deutschland sind die Bestattungsgesetze Ländersache - in den meisten Bundesländern gilt aber der sogenannte Friedhofszwang.