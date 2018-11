Mit Pkw auf Personen zugefahren 2 - Aktionen mit Auto waren Thema

St. Pölten (APA) - Im Prozess gegen eine 29-Jährige, die mit einem Pkw auf ihren damaligen Lebensgefährten und eine Bekannte zugefahren sein soll, sind am Mittwochvormittag die Beschuldigte und die beiden Hauptbelastungszeugen einvernommen worden. Eingehend thematisiert wurde dabei, welche Aktionen die Tschechin mit dem Fahrzeug vornahm.

Die Angeklagte sagte, sie habe die zwei Personen auf ihrem Heimweg gesehen, habe die Handbremse des Pkw gezogen und sei ausgestiegen. Ihren Partner habe sie daraufhin mit der offenen Hand geschlagen. Die Begleiterin habe sich eingemischt. „Ich habe ihr ein paar Watschen gegeben“, räumte die Tschechin ein. Während sie mit ihrer Bekannten stritt, habe der Lebensgefährte den Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung aus dem Pkw geholt und an sich genommen, was sie sehr aufgebracht habe.

Als sich der Mann und seine Begleiterin später wieder auf den Weg machten, habe sie gedacht, dass die beiden in die Wohnung gehen. Daraufhin startete sie den Pkw und wollte „die Straße sperren, damit sie stehen bleiben müssen“, so die Angeklagte. Dazu sei sie auch auf den Gehsteig gefahren, wobei die beiden Personen dort noch Platz gehabt hätten, weil sie rechtzeitig gebremst habe. Ein Polizist, der als Zeuge befragt wurde, gab in der Geschworenenverhandlung hingegen an, dass keine Bremsspuren gefunden worden sind.

Es sei ihr aber bewusst gewesen, dass sie die beiden verletzen könnte, bejahte die Tschechin eine entsprechende Frage der vorsitzenden Richterin. „Ich wollte den beiden aber nichts antun.“ Später sei die Polizei eingeschritten, als sie das Auto bereits wieder verlassen hatte.

Der nunmehrige Ex-Lebensgefährte der 29-Jährigen, ein niederländischer Staatsbürger, gab während seiner Befragung an, dass die Beschuldigte seine Bekannte an den Haaren zu Boden gezogen und anschließend getreten habe. Zum Pkw sei er danach nicht gegangen, auch nicht, um einen Schlüssel zu holen. Als die Angeklagte danach mit dem Fahrzeug auf ihn und die Frau zufuhr, habe er seine Begleiterin „zur Seite gestoßen“ und sei selbst weggesprungen. „Sonst wären wir unter dem Auto gelegen“, so der Mann.

Davon, dass ihr Begleiter sie gerade noch rechtzeitig wegbefördert habe, sprach auch die Bekannte des Niederländers im Rahmen der Befragung. Dass die Tschechin sie nur erschrecken habe wollen, „kann ich mir nicht vorstellen“, sagte die Frau.

Ein Gutachten ergab, dass bei der Beschuldigten keine schwere psychische Störung vorliegt. „Sie funktioniert grundsätzlich wie gesunde Menschen“, sagte der Sachverständige, der aber darauf hinwies, dass die 29-Jährige „vielleicht leichter entflammbar“ als andere Personen sei.