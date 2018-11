Österreichischer Inklusionspreis 2018 vergeben

Wien (APA) - Mit dem Österreichischen Inklusionspreis werden Projekte ausgezeichnet, die Menschen mit Behinderungen ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Am Dienstagabend wurden die Preise zum dritten Mal von Lebenshilfe und Lotterien verliehen.

Als Bundessieger bekam das Projekt „Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen“ von BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben in Wien eine Förderung von 5.000 Euro. BIZEPS geht in Ordinationen und prüft sie auf ihre Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderungen wissen dann, wie es in den unterschiedlichen Ordinationen aussieht. Sie können sich selbstbestimmt für eine Ärztin oder einen Arzt entscheiden.

Projekte aus mehreren Bundesländern wurden ausgezeichnet - die Platte reichte vom gastronomischen Betrieb, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen Seite an Seite arbeiten, bis zum inklusiven Begegnungsgarten und Hochschulprogramm für Menschen mit intellektuellen oder psychischen Behinderungen. Einen Überblick über alle Projekte findet man im Internet unter go.apa.at/c9VIa8Yd.

(S E R V I C E - Allgemeine Informationen zum Inklusionspreis: www.inklusionspreis.at)