Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,04 Prozent knapp behauptet

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag bei moderatem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.141,42 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 1,12 Punkten bzw. 0,04 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,60 Prozent, FTS/London +0,11 Prozent und CAC-40/Paris -0,55 Prozent.

An den europäischen Leitbörsen hellte sich die Stimmung mittlerweile etwas auf und der ATX zeigte sich in der Nähe seines Vortagesschlusskurses. Zuvor hatte der heimische Markt jedoch drei Verlusttage in Folge absolviert.

Auf Unternehmensebene stehen zur Wochenmitte mit präsentierten Geschäftszahlen die Raiffeisen Bank International (RBI) und der Flughafen Wien im Blickfeld der Akteure. Die RBI-Titel reagierten auf vorgelegten Quartalszahlen mit einem klaren Kursgewinn von 2,4 Prozent. Das Finanzhaus hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 das Konzernergebnis um 29 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro merklich gesteigert.

Flughafen Wien-Titel verloren 0,3 Prozent an Höhe. Der größte heimische Airport hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein starkes Passagierwachstum verzeichnet und den Gewinn deutlich gesteigert.

Ohne bekannte fundamentale Nachrichten zeigt sich die Palfinger-Aktie gesucht. Die Papiere des Kranherstellers bauten ein sattes Plus von 11,9 Prozent. Dahinter erholten sich die Titel der Energieversorger Verbund (plus 3,2 Prozent) und EVN (plus 2,9 Prozent) von den deutlichen Vortagsverlusten.

Eine Kursschwäche gibt es bei den Werten aus dem Ölbereich zu sehen. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) büßten 2,6 Prozent an Wert ein. OMV-Anteilsscheine verbilligten sich um 1,9 Prozent. Die Ölpreise haben nach der massiven Talfahrt am Vortag nun einen Stabilisierungsversuch gestartet.

voestalpine stärken sich um 1,7 Prozent auf 30,67 Euro. Hier gibt es eine positivere Analystenmeinung. Die Experten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Empfehlung für die Stahlaktie von „hold“ auf „buy“ erhöht. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 49,5 auf 38,0 Euro gesenkt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.149,05 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.05 Uhr bei 3.128,37 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,02 Prozent höher bei 1.586,31 Punkten. Im prime market zeigten sich zehn Titel mit höheren Kursen, 24 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.151.691 (Vortag: 991.834) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 36,42 (29,02) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 266.258 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,80 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA268 2018-11-14/12:19