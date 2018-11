AK Oberösterreich sieht Arbeitszeitgesetz im Widerspruch zu EU-Recht

Linz/Wien (APA) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich sieht die von ihr abgelehnten Änderungen im Arbeitszeitgesetz mit Zwölf-Stunden-Tag bzw. 60 -Stunden-Woche im Widerspruch zum EU-Recht. Sie stützt sich dabei auf ein von ihr beauftragtes Universitätsgutachten, wonach das Unionsrecht zwar Abweichungen bei der Arbeitszeit erlaubt, aber nicht die „vollständige Ausnahme“ von „sonstigen Arbeitnehmern“.

Das 78 Seiten umfassende Gutachten wurde von Elias Felten von der Universität Linz und Walter Pfeil von der Universität Salzburg verfasst. Letzterer hat es gemeinsam mit AK-Präsident Johann Kalliauer in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz präsentiert. Demnach wolle die Regierung mit den neuen Bestimmungen jene Arbeitnehmer, denen maßgebliche selbstständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist und deren gesamte Arbeitszeit nicht gemessen, im Voraus festgelegt oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann aus dem Arbeitzeitgesetz (AZG) und dem Arbeitsruhegesetz (ARG) ausnehmen. Konkret handle es sich laut den Erläuterungen zum Gesetz um die dritte Führungsebene.

Für diese bestünden somit keine gesetzlichen Höchstgrenzen der Arbeitszeit oder verpflichtende Ruhezeiten. Als Beispiel wird ein Filialleiter angeführt, der seit 1. September als „sonstiger Arbeitnehmer mit maßgeblicher Entscheidungsbefugnis“ angesehen werden könne. Bisher habe dies nur für leitende Angestellte gegolten, weil diese für ihre Tätigkeit gewöhnlich auch ein überdurchschnittliches Entgelt beziehen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) leitete daraus eine geringere Schutzbedürftigkeit ab.

Das Unionsrecht - die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG - legte einheitlich Höchstgrenzen für die zulässige Arbeitszeit sowie garantierte Ruhezeiten fest. Sie erlaubte „Abweichungen“ unter anderem bezüglich täglicher, wöchentlicher Ruhezeit, der Ruhepausen und der wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Nach Ansicht der Juristen ist allerdings die in Österreich erfolgte „vollständige Ausnahme“ der „sonstigen Arbeitnehmer“ von Gesetzen keine „Abweichung“ und widerspreche damit dem EU-Recht. In entsprechenden arbeitsrechtlichen Verfahren könnten österreichische Gerichte und müssten letztinstanzliche Gerichte somit die Fälle dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) für ein Vorabentscheidungsverfahren vorlegen.

Auch in der Gastronomie sehen die Universitätsprofessoren bei verkürzten Ruhezeiten eine Europarechtswidrigkeit. Denn nach Ansicht des EuGH müssten Ausgleichsruhezeiten zeitnah erfolgen und nicht wie nun in Österreich erlaubt womöglich erst nach Ende der Saison. Die Arbeitsrecht-Experten orten obendrein Klärungsbedarf, was All-In-Verträge mit einem Pauschalentgelt für Überstundenleistungen betrifft. Wenn diese vor dem 1. September abgeschlossen wurden und nur den pauschalen Hinweis auf die gültige gesetzliche Lage enthalten stelle sich die Frage, ob die Arbeitnehmer nunmehr verpflichtet seien, bis zu zwölf Stunden pro Tag und 60 pro Woche zu arbeiten - bei gleichbleibendem Entgelt.

Kalliauer verlangt deshalb Transparenz bei diesen Verträgen mit einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Deckungsberechnung und eventueller Auszahlung von Entgeltdifferenzen. Zu den Änderungen im AZG und ARG verlangt er überhaupt ein „Zurück an den Start“ mit Neugestaltung, Einbindung der Sozialpartner und entsprechenden Begutachtungsverfahren.

