Iran richtete zwei Männer wegen Geldmarkt-Manipulation hin

Genf (APA/Reuters/AFP/dpa) - Im Iran sind am Mittwoch erstmals zwei Männer wegen Wirtschaftsverbrechen hingerichtet worden. Die Vollstreckung der Todesurteile ist Teil der Bemühungen der Regierung, den Finanzbetrug einzudämmen, während das Land in einer Wirtschaftskrise steckt und neue US-Wirtschaftssanktionen auf die Erdölbranche abzielen.

Einer der beiden Hingerichteten ist der von den Medien „Sultan der Münzen“ genannte Goldhändler Wahid Mazloumin (58), berichtete Mizan, die Nachrichtenseite der iranischen Justiz. Ihm sei vorgeworfen worden, den Devisenmarkt zu manipulieren. Berichten zufolge beliefen sich seine Transaktionen auf mehrere hundert Millionen Dollar. Der von iranischen Studenten betriebenen Nachrichtenagentur (ISNA) zufolge wurde Mazloumin im Juli von der Polizei angeblich mit zwei Tonnen Goldmünzen gefasst. Die rund 250.000 einzelnen Münzen soll er laut der Nachrichtenagentur Tasnim über einen Zeitraum von zehn Monaten gehortet haben.

Der zweite Mann habe zu Mazloumins Netzwerk gehört und sei am Verkauf von Goldmünzen beteiligt gewesen, hieß es auf Miznan. Die beiden seien der Bildung eines „Netzwerks zur Störung der Wirtschaft“ sowie des Vorwurfs schuldig befunden worden, „auf Erden Korruption zu verbreiten“, was im islamischen Recht des Iran als Kapitalverbrechen gilt.

Mazloumin und sein Komplize seien als Bandenführer am Mittwoch in einem Gefängnis in Teheran gehängt worden, berichtete ISNA. Im Iran wird die Todesstrafe unter anderem wegen Mordes, Vergewaltigung, bewaffneten Raubes und Drogenhandels in größerer Zahl verhängt; Finanzbetrug gehörte bis jetzt nicht dazu.

Im August waren Sondergerichte für Finanzkriminalität mit Zustimmung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, der höchsten Autorität der Islamischen Republik, eingerichtet worden. Bisher seien mindestens sieben Todesurteile gefällt und manche der Prozesse im Fernsehen live übertragen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Das Urteil gegen Mazloumin und einen Mitangeklagten war am 26. September gefällt und am 21. Oktober vom Obersten Gericht bestätigt worden. Teheran veröffentlicht keine Angaben zur Zahl der Hinrichtungen, doch wurden laut Amnesty International vergangenes Jahr im Iran mindestens 507 Menschen exekutiert, darunter sechs Frauen.

Der Iran steckt seit Monaten in einer akuten Finanzkrise. Die Landeswährung Rial hat im Jahr 2018 rund 70 Prozent ihres Wertes verloren, als Gründe gelten die harten US-Sanktionen, aber auch die Korruption im Land selbst. Viele Iraner haben wegen des drastischen Verfalls der Landeswährung ihr Erspartes in Devisen oder Gold umgetauscht, was zur Vervierfachung des Preises von Goldmünzen geführt hat. Zahlreiche Händler haben versucht, Profit aus der Krise zu schlagen.

Die gestiegenen Lebenskosten führten zu Protesten gegen Preistreiberei und Korruption, die sich auch gegen die Regierung richteten. Beobachter sehen keine wirksamen wirtschaftlichen Mechanismen, um die Krise effektiv zu bewältigen. Für sie wären ein politischer Prozess und Verhandlungen mit den USA die einzige Lösung.

Anfang August hatte Washington nach seinem einseitigen Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran erste Finanz- und Handelssanktionen wiedereingeführt, Anfang November folgte eine zweite Welle. Die neuen Sanktionen betreffen vor allem die iranischen Banken, den Ölsektor und die Schifffahrt. Der iranische Präsident Hassan Rouhani sagte vergangene Woche im Staatsfernsehen, die Strafmaßnahmen hätten keine Auswirkungen, weil die USA schon länger massiv gegen den Iran vorgingen.